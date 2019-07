Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 14-19 luglio/ Cancro, Leone, Pesci, Ariete

Oroscopo, classifica settimanale di Paolo Fox: Gemelli, Scorpione, Sagittario i segni al top!

L’Oroscopo di Paolo Fox ci rivela le nuove previsioni della settimana e le novità per tutti i segni dello Zodiaco. Grazie alla classifica su DiPiù TV, scopriamo inoltre che il segno dei Gemelli è riuscito a centrare cinque stelline. I single hanno la tendenza ad isolarsi, ma è meglio restare fra le persone. Coltivare nuove amicizie può tenere lontane le preoccupazioni legate al lavoro. Energia buona, ma un legame da chiarire nel week end. Le coppie stanno invece organizzando l’estate e sono più serene, anche se qualcuno potrebbe avere ancora problemi economico o legali. Sul fronte Lavoro ci sono delle difficoltà e rivalità in ufficio. Bisogna mantenere la calma. Lo Scorpione invece ha l’Amore dalla sua parte grazie a Venere nel segno. Non tutti riescono a lasciarsi andare, ma si potrà rinascere grazie ad una rinnovata fiducia negli altri. Interessanti gli incontri. Le coppie hanno qualche difficoltà, ma possono risolvere tutto. Mantenere la calma nella giornata di martedì. Nel Lavoro sono aumentate le spese o diminuite le entrate. Si possono comunque ottenere dei risultati positivi. Il Sagittario vedrà risvegliata la propria passionalità grazie a Giove e Marte favorevoli. Qualcuno potrebbe incontrare una persona speciale. Venere in ottimo aspetto a fine mese aiuta i nuovi legami. Le coppie in crisi possono trovare un nuovo punto di incontro, anche per i progetti a due. Forza in più nei mesi di luglio e agosto. Nel Lavoro ci si potrà far valere: in arrivo buone notizie, in aumento anche a fine mese.

Oroscopo Paolo Fox: Leone alla ricerca dei sentimenti

L’Oroscopo di Paolo Fox e la nuova classifica ci rivelano infatti che 9 segni su 12 hanno conquistato quattro stelline. Periodo d’oro per l’Ariete che ha voglia di mettersi in gioco in Amore, anche se bisognerà procedere con cautela sia per le storie già esistenti sia per quelle in arrivo. La pazienza andrà adottata anche all’interno della coppia, dove non mancheranno le discussioni. Alla fine del mese ci sarà comunque un recupero. Cautela anche per le spese e nel Lavoro, ma bisogna lo stesso portare avanti progetti a lunga scadenza. I nati del Toro sono in un momento di riflessione in Amore: Venere è interessante e regala nuove conoscenze. Piedi di piombo con Acquario e Leone. Le coppie sono più libere, anche se chi sta insieme da molto potrebbe avere qualche difficoltà economica. I matrimoni più recenti sono invece più favoriti. Nel Lavoro ci si sta impegnando per un progetto che si svilupperà in autunno. Forse non ci sono tutti i soldi, ma attenzione anche ai collaboratori che hanno idee diverse. Il Cancro ha dalla sua parte Venere nel segno, pronta a regalare energie positive. Dopo essersi chiusi a lungo, c’è voglia di conoscere qualcuno di nuovo. Le coppie pensano di fare dei cambiamenti oppure puntano semplicemente alla serenità, ma le spese sono troppe. Nel Lavoro il cielo stimola i nati del segno, anche se qualcuno osserva con occhio critico. Alcuni pensano di cambiare tutto. Amore in prima linea per il Leone alla ricerca dei sentimenti. Venere sarà nel segno dalla fine del mese e questo spinge a cercare la passione. Buone opportunità e sensazioni per le coppie, forse qualche lite in famiglia per soldi. Cautela nel rapporto con alcuni parenti. Nel Lavoro bisogna sviluppare più saggezza, basandosi anche sulle possibilità economiche di questo periodo.

Oroscopo e classifica: cielo agitato per l’Acquario

I nati della Vergine hanno un cielo positivo, dopo un giugno agitato. Luglio premia le relazioni e ritorna la voglia di creare un legame importante, andare a convivere. Le coppie in crisi ritrovano un accordo. Chi vuole avere un figlio può contare sull’aiuto delle stelle. Nel Lavoro c’è stato da fare e bisognerà pensare alle priorità per riuscire a governare tutto. Sbloccate le risposte in ritardo. I cuori solitari della Bilancia sono ancora alla ricerca di un po’ di serenità. Le polemiche non mancano e forse è tutta colpa delle difficoltà nel lavoro. Bisogna placare la mente, in previsione di un inizio settimana sottotono che andrà migliorando già da mercoledì. Le coppie sono comprensive e dialogano. Presto il cielo sarà senza nuvole: per ora meglio non dare sfogo a liti inutili. Nel Lavoro ci saranno dei cambiamenti. Alcuni li hanno già fatti, altri sono di fronte ad un bivio. I single del Capricorno hanno Venere in opposizione e la passione è in calo. Bisogna avere pazienza e tollerare le difficoltà, mantenersi lontani dalle polemiche. Le coppie sono nervose, ma la Luna porta consiglio grazie all’entrata nel segno prevista per lunedì. Nervi saldi con Ariete e Cancro. Mesi difficili per gli ostacoli, ma nel Lavoro ci sarà una netta ripresa entro la fine dell’anno. Cielo agitato per l’Acquario, che non riesce ad avere certezze per il denaro e nel lavoro. Fine settimana positivo per chi riuscirà ad essere ottimista. Le coppie sono distanti, forse per via delle liti continue. Mercoledì teso, ma con un forte desiderio di chiudere con il passato. Nel Lavoro non bisogna sottovalutare nulla: ci si adatterà ai cambiamenti importanti in arrivo. I nati dei Pesci in cerca d’Amore possono contare sulle stelle di adesso. Cautela con chi è già impegnato. Le coppie possono recuperare o continuare sulla strada della menzogna, alcune già scoperte durante lo scorso giugno. Nel Lavoro si recupera e si progetta per l’Autunno. Alcuni potrebbero dover gestire uno scontro, una questione legale.



