Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 15-20 settembre/ Toro, Vergine e Bilancia

Oroscopo 15-20 settembre, classifica settimanale Paolo Fox: Toro, Vergine al top

Imperdibile l’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox per tutti gli appassionati di Zodiaco. Ancora una volta scopriremo la classifica della settimana grazie alle previsioni annunciate dal noto astrologo, che ci svelano subito quali segni hanno conquistato cinque stelline. In prima fila il Toro, alla ricerca di una relazione stabile. I nati del segno hanno voglia di fare progetti a due e forse hanno già incontrato qualcuno di speciale. Favorito anche chi pensa alle nozze o alla convivenza. Saturno rinnova e l’aspetto positivo di Urano permette alle coppie di pensare al futuro. Ottime le stelle anche per il Lavoro: chi è dipendente potrebbe ricevere una promozione e qualche novità. Anche per gli studenti impegnati fra esami e prove. La Vergine vuole innamorarsi e il cielo è favorevole. Le occasioni ci sono e l’entusiasmo anche, ma attenzione all’aggressività negli ultimi giorni della settimana. Le coppie pensano a figli e matrimoni, anche grazie alla passione in aumento. Nel Lavoro ci saranno occasioni da sfruttare e le stelle aiutano chi vuole fare di più. I nati del segno che hanno un’attività riceveranno incarichi e guadagni veloci.

Oroscopo Paolo Fox: stelle interessanti per Sagittario

Venere rigenera i nati della Bilancia entrando nel segno e regalando una pioggia di emozioni. Qualcuno potrebbe fare un bell’incontro: favorite le relazioni con Acquario e Gemelli. Le coppie possono sfruttare un nuovo slancio e allontanare i dubbi. Passione in aumento soprattutto con Toro e Pesci. Nel Lavoro c’è aria di cambiamento e si vuole dare il via a nuovi progetti. Lo stress però non manca. Interessanti le stelle per il Sagittario, con Venere favorevole a partire da mercoledì. Ritorna l’attenzione per l’Amore e aumentano le chance di proporsi. Fine settimana da sfruttare. Le coppie invece sono vittime di una polemica legata al passato. Per uscirne bisognerà ascoltare di più il partner e limitare le proprie lamentele. Nel Lavoro ci sono novità da sfruttare, soprattutto per chi ha seminato bene in passato e adesso potrà raccogliere i frutti sperati. L’Acquario potrà risolvere i problemi in Amore e puntare verso la tranquillità. Chi sta vivendo una relazione da poco potrà contare sull’aiuto delle stelle. Le coppie hanno Venere dalla loro parte fino alla fine del mese: al bando le discussioni inutili. Nel Lavoro ci saranno possibilità per chi lavora in proprio. Novità in arrivo anche per alcuni fortunati progetti. I Pesci ancora single devono riflettere sulla mancanza di fiducia negli altri. Le stelle sono d’aiuto per chi vuole fare colpo. Le coppie devono superare delle incomprensioni e verranno aiutate dagli astri, che aumentano la voglia di chiarire. Nel Lavoro ci saranno proposte interessanti e forse persino promozioni in arrivo. Cautela con le spese.

Oroscopo e classifica: nuovi incontri per Ariete

Continua la classifica di Paolo Fox con il suo Oroscopo e le previsioni rivelate su DiPiù Tv. In seconda posizione e quindi con quattro stelline, troviamo l’Ariete. I nati del segno potranno fare nuovi incontri, ma Venere è in opposizione e manca il giusto entusiasmo. Meglio chiudere con il passato. Le coppie discutono per via di problemi pratici o legati alle spese, ma non bisogna mettere tutto in discussione. Nel Lavoro invece è Giove a dare quella forza giusta per superare quanto accaduto in passato. Novità tutte da sfruttare e da non farsi sfuggire. Venere ritorna favorevole per i nati del Gemelli. Non bisogna perdere tempo se si ha già qualcuno in mente. Luna positiva venerdì, produttive le relazioni con Capricorno e Toro. Le coppie parlano e si confrontano grazie alla presenza di Venere. Bisogna sfruttare questa occasione e non cedere alle polemiche. Nel Lavoro si potrà dimostrare ciò di cui si è capaci, farsi valere. Chi sarà ambizioso potrà ricevere molta soddisfazione. Il Leone continua la sua rotta in Amore, specie per le storie nate da poco. Chi è alla ricerca di un partner invece può sfruttare il momento: le stelle regalano fascino in più. Le coppie recuperano grazie a Venere in nuovo transito, anche se alle spalle ci sono state delle difficoltà. Nel Lavoro, Giove regala energia per superare tutto, ma non bisogna fare troppo. Aumentano le entrate e il successo.

Classifica segno per segno: Cancro sottotono in amore

Lo Scorpione si prepara al mese di ottobre per parlare d’amore. Il prossimo mese infatti Venere sarà attiva, mentre adesso si verificano le relazioni. In coppia ci saranno delle novità e forse qualcuno ufficializzerà il rapporto, altri penseranno al matrimonio. Opportunità in arrivo in ambito lavorativo: la strada della diplomazia si rivelerà vincente. Il passato bussa ancora alla porta del Capricorno, poco convinto delle storie in corso. Manca entusiasmo e voglia di ricominciare. Le coppie sono stanche: i nati del segno non vogliono più rincorrere l’altro. Si recupera da mercoledì dopo un inizio settimana giù di corda. Maggiore energia ci sarà invece nel Lavoro grazie alle occasioni giuste in arrivo, per portare avanti la propria attività. Cautela con i rischi. Un solo segno invece ha ricevuto solo tre stelline: il Cancro. I nati del segno infatti si trovano sottotono in Amore per via di una Venere difficile e tanta confusione. Meglio prendere tempo con le nuove storie e non iniziare nulla con questo umore. Le coppie non sono tranquille, ma non è detto che ci sarà una separazione. Discussioni dietro l’angolo. Nel Lavoro bisogna pensare alla semina, prima di desiderarne i frutti. Momento utile per i progetti da avviare, ma tutto con calma. Presto ci sarà una svolta significativa.



