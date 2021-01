Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 16-21 gennaio 2021/ Acquario, Capricorno e Sagittario periodo duro

OROSCOPO PAOLO FOX 16-21 GENNAIO PER ACQUARIO, CAPRICORNO E SAGITTARIO: SETTIMANA IN SALITA

Trona anche questa settimana l’oroscopo Paolo Fox con la classifica dei segni dal 16 al 21 gennaio 2021. Partiamo con l’Acquario. Con Giove e Saturno dalla sua, ha vita facile, diciamocelo. Voi amate l’amicizia, ma i single potrebbero trovare qualcosa di più. In coppia, con anche Venere nel segno si vivranno emozioni più intense, potrebbero scappare anche delle promesse, l’importante è che non siano troppo vincolanti. Il 2021 è l’anno giusto per rimettersi in gioco. Potreste perfino ripartire da zero. Ma non trascurate la forma fisica.

CAPRICORNO E SAGITTARIO CHE GIORNI SARANNO SECONDO L’OROSCOPO PAOLO FOX?

Il Capricorno ha venere nel segno ancora per un po’. I single potrebbero fare incontri fruttuosi, chi è in coppia può consolidare le conquiste del passato. Sul lavoro, precisa Paolo Fox nel suo oroscopo settimanale, che andrà più che bene: siete tra i pochi che nel 2020 sono riusciti a tenersi a galla e potrete continuare a cavalcare questa onda lunga ancora per un po’.

Sagittario. Nuove avventure per i single, che hanno bisogno di entusiasmo e divertimento. In coppia portate linfa nuova per progettare l’avvenire, il vostro partner vi troverà trascinanti e irresistibili. Sul lavoro le cose ripartono, non farti scoraggiare e tira fuori il tuo entusiasmo.

OROSCOPO PESCI, SCORPIONE E BILANCIA: SETTIMANA IN SALITA

Analizziamo l’oroscopo Paolo Fox per i nati nel segno dei Pesci: non avrete la solita fortuna, ma non gira così male. In amore potreste rimettervi in gioco, buona l’intesa con Capricorno e Acquario, meno con i Gemelli. Anche in coppia, e voi lo sapete meglio di chiunque altro, vince chi fugge. Fatevi desiderare e l’amore potrebbe essere eterno. Sul lavoro preparate le idee per la primavera. Intanto cercate di riposare.

Lo Scorpione avrebbe voglia di nascondersi. I single sono i primi a sollevare dubbi sulla propria trasparenza, e questo li diverte: resteranno single ancora per un po’. In coppia litigate per non covare rancore, ma cercate di non impuntarvi, soprattutto se state con un Cancro o una Bilancia. Sul lavoro quest’anno siate prudenti. Questa settimana non gira tanto a livello economico.

COSA PREVEDE L’OROSCOPO PAOLO FOX PER LA BILANCIA?

La Bilancia deve avere solo un po’ di pazienza. Questa settimana è no. I single non riescono a sentenziare sul passato: è tempo di riflettere ancora su quello che è successo, ma passerà. In coppia meglio scegliere tra amante e marito, con Venere contraria rischiate di passare dalla parte del torto. C’è ancora qualche ostacolo per chi ha voglia di sposarsi. A lavoro arrivano delle proposte, ma non riuscite a decidervi: la prossima settimana porterà consiglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA