Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 16-21 gennaio 2021/ Leone, Vergine e Cancro in calo…

OROSCOPO PAOLO FOX SETTIMANALE: LEONE, VERGINE E CANCRO IN CALO

Scopriamo l’oroscopo Paolo Fox della settimana dal 16-21 gennaio 2021 per Leone, Vergine e Cancro. Giorni di stop per il Leone: con Giove e Saturno avete voglia di mettervi a riposo. Per i single possibili incontri trasgressivi, chi è in coppia vorrebbe chiedere un po’ di comprensione al partner. Lavoro: attenzione ai falsi amici.

Vergine e Cancro, che giorni saranno in amore e lavoro secondo l’oroscopo Paolo Fox

Vergine, gli ingranaggi non sono oliati alla perfezione. I single farebbero bene a non intestardirsi nelle polemiche. In coppia, attenzione a Gemelli e Pesci. Lavoro: nessun problema, se non un po’ di stanchezza.

Cancro, non male l’amore, ma non ancora al massimo. I single mettono da parte le crisi degli ultimi mesi, in coppia esigete, ma non esagerate. Sul lavoro le cose sembrano iniziare a funzionare.

GEMELLI, ARIETE E TORO: COSA SVELA L’OROSCOPO PAOLO FOX DELLA SETTIMANA?

Gemelli, parte alla grande. I single troveranno stimoli inaspettati che li divertiranno, in coppia si trovano strade nuove dopo le crisi. A lavoro ci sono idee fresche e slanci creativi: approfittatene ora.

Ariete e Toro, novità in arrivo in amore e lavoro secondo Paolo Fox e il suo oroscopo?

Ariete, c’è grinta per saltare tutti gli ostacoli. I single non si intestardiranno nei tira e molla: se una cosa non va, si molla. In coppia, superate le difficoltà del 2020 le energie si concentrano sui passi importanti. Sul lavoro vi siete rotti la testa negli anni passati, ora le porte sono aperte.

Toro, tutto ok, si può star sereni. L’oroscopo Paolo Fox ci svela che i single potrebbero decidere di iniziare qualcosa di costruttivo e positivo. In coppia si discute di soldi, e se proprio le cose non vanno potresti prendere una decisione drastica. Lavoro: a metà settimana c’è il momento migliore, ma con Giove in quadratura cercate di non litigare. Nuove responsabilità potrebbero pesare.



