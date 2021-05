Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 17-23 maggio 2021/ Segni Flop: gemelli…

Oroscopo Paolo Fox dal 17 al 23 maggio 2021: la classifica settimanale

La settimana che va dal 17 al 23 maggio sarà flop per toro, gemelli, bilancia, scorpione, capricorno e acquario. Come consiglia l’oroscopo Paolo Fox nelle sue previsioni pubblicate sull’App Astri di Paolo Fox, i segni citati dovranno mantenere la calma per evitare problemi sia in amore che nella sfera lavorativi. Meglio, dunque, rimandare a periodi più favorevoli qualsiasi decisione. Ma come riserveranno i prossimi giorni ai segni zodiacali su citati? Andiamo a scoprire cosa consiglia l’astrologo più famoso della televisione italiana.

Giornate flop per toro, gemelli e bilancia

Il toro sarà alle prese con la stanchezza e la voglia di fare qualcosa verrà meno. Per recuperare energie sarà meglio dedicarsi al relax. Chi è in coppia potrà lasciarsi coccolare dalla persona amata. Sul lavoro occorre pazienza per gestire i rapporti con i colleghi. Secondo l’oroscopo Paolo Fox momento delicato in amore per i nati sotto il segno dei gemelli che sono soliti pensare troppo alle situazioni. Cercate di smuovermi e di agire sia in campo sentimentale che professionale. La bilancia vivrà una settimana decisiva per risolvere problemi e contrasti che erano rimasti in sospeso. Non è più tempo per restare in silenzio, ma è necessario dire con chiarezza ciò che pensate nelle diverse sfere della vostra vita.

Settimana fiacca per scorpione, capricorno e acquario secondo l’oroscopo Paolo Fox

Settimana sottotono per i nati sotto il segno dello scorpione che dovrebbero evitare persone che potrebbero essere causa di stress e tensioni. C’è chi vorrebbe trasferirsi, ma ha ancora in testa tanti dubbi. Secondo l’oroscopo Paolo Fox la parola d’ordine sarebbe pazienza ed evitare a periodo migliori qualsiasi decisione. Settimana agitata, invece, per il capricorno che, in amore, potrebbe essere alle prese con una decisione tra due storie importanti. Chi ha vissuto una separazione non avrà voglia di pensare all’amore ma dedicherà tutte le energie al lavoro. L’acquario dovrebbe rimandare qualsiasi decisione. Sarà una settimana di dubbi e conflitti sia nella sfera sentimentale che professionale. Sul lavoro, inoltre, non è da escludere un cambiamento che potrebbe dare una svolta alla vostra vita.

