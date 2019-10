Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 19-25 ottobre/ Cancro, Vergine, Pesci e…

Classifica settimanale 13-18 ottobre 2019 dell’Oroscopo Paolo Fox: i segni al top

Paolo Fox e il suo Oroscopo ritornano anche questa settimana per rivelarci la nuova classifica. L’astrologo ci parla ancora una volta tramite la rubrica di DipiuTV dedicata alle stelle e ci svela quali segni hanno conquistato cinque stelline: il Cancro potrebbe vivere una splendida storia d’amore grazie ad un’amicizia. Da non sottovalutare quindi le relazioni in generale. Le coppie che sono riuscite a superare le opposizioni dei pianeti delle ultime settimane possono lasciarsi tutto alle spalle. Nell’ultima parte di ottobre ci sarà spazio per i sentimenti. Nel Lavoro si potrà sfruttare il cielo per fare dei cambiamenti. Saturno è ancora opposto e regala sfide. Studenti favoriti. La Vergine sogna un amore stabile, lontano dalle avventure. Bisogna valutare le nuove storie con cautela, anche se Venere favorevole spinge a innamorarsi. Buoni i legami con Cancro, Capricorno e Scorpione. Il pianeta favorisce anche le coppie: chi sta insieme da tempo potrà vedere le emozioni rifiorire. Nel Lavoro bisogna avere pazienza, presto tutto si risolverà. Anche se ti hanno promesso qualcosa e non è ancora cambiato nulla. Prudenza anche per chi vuole lasciare la mansione attuale. I Pesci creano nuovi legami e gli incontri danno il via a storie stabili. Chi vive due relazioni invece farà una scelta. Le coppie devono superare alcuni problemi economici, forse per rogiti o noie legali. Giove sarà favorevole nei possimi mesi: bisogna solo aspettare. Nel Lavoro ci sono nuove idee, che potrebbero regalare frutti interessanti. Meglio non accontentarsi.

Oroscopo Paolo Fox: leggerezza in Amore per la Bilancia

Continua la classifica di Paolo Fox: che cosa dice il suo Oroscopo sui segni che hanno ottenuto quattro stelline? L’astrologo ci svela le sue previsioni su DipiuTv, mettendo l’accento sull’Ariete. I nati del segno sono preoccupati per il lavoro, forse annoiati. Le stelle regalano opportunità, ma questo non protegge da errori. Le coppie sono in recupero con Sole non più opposto da metà settimana. Recupera anche chi ha alle spalle un problema importante. Nel lavoro si potrà contare sull’energia, sulla propria vitalità e sulla determinazione nel portare avanti i progetti. La Bilancia vive un momento di leggerezza in Amore, anche se i nati del segno sono più severi del solito. Non mancheranno però i cambi d’umore. Le coppie che sono riuscite a superare la crisi degli ultimi mesi sono diventate più forti. Cautela nel week end, soprattutto per le polemiche in famiglia. Nel Lavoro, il mese sarà importante per gli studenti e per chi dovrà contare sulle proprie abilità. Attenzione a un rivale Cancro. Discute lo Scorpione, forse perchè ha accumulato molto stress. I single possono comunque trovare l’amore, ma non bisogna mettere troppo alla prova gli altri. Le coppie hanno Sole favorevole questo venerdì. Ideale per chi vuole rinvigorire le emozioni. In rallentamento progetti per casa o figli. Nel Lavoro chi lavora nel commercio potrà ottenere dei riscontri. Il Sagittario si risveglierà in amore a novembre, grazie a Venere nel segno. In questo momento potrebbe esserci un ritorno di fiamma oppure la conferma di una relazione nata da poco. Le coppie possono sfruttare il cielo per saldare il legame. Il mese sarà generoso con i più giovani. Nel Lavoro si può ottenere di più. Chi ha le capacità giuste riceverà un’opportunità per metterle in pratica.

Oroscopo e classifica: il Leone si sente solo…

L’Oroscopo di Paolo Fox ritorna su DipiuTV per regalarci la classifica della settimana. Ultima posizione per i segni dello Zodiaco: chi ha ricevuto solo tre stelline? Secondo l’astrologo, il Toro non se la passa bene in amore a causa di Venere in opposizione. Più che altro si parla di ripensamenti e conferme per chi è diffidente nei confronti dei sentimenti. Le coppie possono definire il rapporto, ma il periodo non sarà utile fino a novembre. Cautela con le liti. Nel Lavoro ci sarà un ritorno della fortuna piuttosto lento. In questo momento si desidera viaggiare, ma per ora la mente è rivolta verso gli aspetti pratici delle situazioni. I Gemelli può chiarire adesso il rapporto con il partner. Interessanti martedì e mercoledì, anche se rimane un po’ di diffidenza. Le coppie riflettono, si mettono in pausa. Meglio procedere con calma, soprattutto se c’è un problema in famiglia. Il mese di ottobre non sarà utile per gli affari, anche se presto ci sarà una rivincita. Le stelle migliori ci saranno infatti da fine novembre. Il Leone si sente solo a volte, a causa di emozioni negative che parlano di solitudine. Meglio non perdere le occasioni giuste, anche se martedì qualcuno potrebbe sollevare un polverone. Le coppie entrano in conflitto, magari per questioni del passato. Sarà utile pensare ad un periodo di tregua invece. Nel Lavoro non ci sono grandi novità, ma si può utilizzare questo periodo per fare un controllo di tutto ciò che è rimasto ancora in sospeso. Il Capricorno è in risalita in Amore, i single si potranno fare avanti oppure confermare un rapporto nato da poco. Previsti anche incontri in viaggio. Le coppie che stanno insieme da tempo hanno trovato un equilibrio. Saranno però ancora complicate le relazioni con Cancro e Ariete. Nel Lavoro si fa fatica, ma è bene ricordare che presto si potranno raccogliere i frutti. Attenzione alle spese improvvise. I single dell’Acquario non si accontentano e perdono le staffe a causa di Venere dissonante. La noia potrebbe essere un problema. Le coppie discutono, anche per motivi banali, ma solo dopo un inizio settimana più leggero. Nel Lavoro bisogna procedere con cautela e non fare azzardi, anche se Marte suggerisce di trovare accordi e cambiare strada. Meglio rimandare a novembre qualsiasi tipo di azione.



