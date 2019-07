Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 21-26 Luglio/ Pesci, Bilancia, Acquario

Oroscopo 21-26 Luglio, classifica settimanale di Paolo Fox

Una nuova settimana di previsioni in compagnia di Paolo Fox e del suo Oroscopo. La classifica ci svela subito i segni più fortunati, grazie alle rivelazioni annunciate sul settimanale DiPiù Tv. I single dell’Ariete dovrebbero frequentare più ambienti e non lasciarsi scoraggiare. Attorno a martedì ci potrebbero essere dei contrasti, ma in ogni caso il confronto con il partner dovrà essere sincero. Alla fine di luglio cambieranno molte situazioni, mentre le coppie tirano un sospiro di sollievo. La settimana sarà di recupero: divertirsi renderà le cose più facili. Nel Lavoro si potrebbero ricevere buone notizie martedì. Bisogna darsi da fare, soprattutto se si devono affrontare delle prove. I nati del Leone sono ottimisti grazie a Venere nel segno. Le stelle aiutano i nuovi incontri e la passione sarà alta anche a fine mese. Le coppie legate a Toro o Acquario sono in difficoltà e qualcuno sta già guardando altrove. Cielo fortunato per il Lavoro, grazie a Giove in ottimo aspetto che regala opportunità. Meglio non andare di fretta o essere presuntuosi. Sono fugaci gli amori per i single del Sagittario, che potrebbero pensare ad una frattura. I nuovi incontri però non mancheranno. Sentimenti ballerini anche per le coppie che non sono riuscite a reggere il colpo degli ultimi mesi. Se ci sarà la volontà di entrambi i partner, si potrà recuperare tutto e magari fare qualche progetto interessante. Anche per fare un figlio. Nel Lavoro le finanze non vanno per il meglio, a causa delle difficoltà dei nati del segno nel gestire se stessi. Per un agosto lavorativo, si dovrà puntare in alto.

Oroscopo Paolo Fox: Venere aiuta il Cancro

La classifica settimanale di Paolo Fox continua con le previsioni per i segni che hanno centrato quattro stelline. L’Oroscopo del noto astrologo ci svela che il Toro è fra i segni più fortunati. I single possono dare il via a nuove storie d’amore e verranno tagliati tutti i rapporti inutili. Qualche discussione in famiglia e nervosismo attorno a giovedì. Polemico chi è in coppia con discussioni legate a denaro e figli. Ci potrebbero anche essere delle incursioni indesiderate dall’esterno. Nel Lavoro tutto procede con estrema tranquillità, ma l’ottimo aspetto di Saturno promette novità. Meglio rimboccarsi le maniche in previsione dell’autunno. Interessanti i sentimenti per i single del Gemelli, grazie a Venere in transito positivo da fine mese. Qualcuno dovrà chiarire delle situazioni, altri sono ancora diffidenti verso l’Amore. Le coppie a rischio sono invece quelle in crisi da tempo. Cautela nel week end, dovuto a cambiamenti in casa e settore finanziario. Nel Lavoro si avanza senza freni, ma chi è in attesa di vincere una battaglia legale dovrà aspettare novembre. Venere in transito aiuta i cuori solitari del Cancro. Ci si potrebbe innamorare, anche se ci saranno delle difficoltà a lasciarsi andare del tutto. Le coppie dovranno aumentare le entrate per realizzare i progetti: in arrivo un cambiamento per quanto riguarda la casa. Nel Lavoro sono favorite le attività libere, anche se si dovrà sfoderare una buona dose di coraggio. Alcune situazioni potrebbero essere più pesanti a causa di interventi esterni. La Vergine dovrà definire un rapporto nato da poco: conflitti con Gemelli e Pesci. In questo momento c’è un forte desiderio di novità. Le coppie possono realizzare i progetti prima della seconda metà dell’anno. Ottime prospettive per chi vuole avere figli o cambiare casa. Nel Lavoro ci sarà un aumento degli impegni. L’energia sarà positiva nei giorni centrali della settimana. La Bilancia fugge dalle storie complicate, per via di Saturno che frena. La pazienza sarà la chiave per superare questo periodo strano. Le coppie sono in conflitto, ma si potrà sistemare qualcosa attorno a venerdì. Nel Lavoro le cose sono più facili e qualcuno dovrà cambiare mansione, anche se per volontà altrui. I single dei Pesci non devono sconvolgere la vita sentimentale, visto che Venere ha già regalato alcune novità interessanti. Le coppie possono superare le crisi e ripartire. Attenzione però ai tradimenti. Nel Lavoro si dovrà attendere novembre per poter ottenere dei cambiamenti pratici. In questo momento è meglio recuperare energia e forza.

Oroscopo e classifica: Acquario lotta contro Marte

Ultimi tre posti per la classifica di Paolo Fox: quali segni hanno ottenuto tre stelline? Le previsioni accendono le luci sullo Scorpione. I single del segno infatti sono tesi, ma potranno superare tutto entro la fine di luglio. Attenzione ai tradimenti ed alle giornate di giovedì e venerdì, quando potrebbero scoppiare dei conflitti. Le coppie più recenti devono procedere con cautela, soprattutto se con Toro o Leone. Nel Lavoro ci sarà un cambiamento difficile da accettare, ma si potrà progettare il futuro. I cuori solitari del Capricorno sono in recupero, anche se i recenti tira e molla potrebbero aver lasciato l’amaro in bocca. A fine mese cambierà tutto. Crisi anche fra le coppie, con possibilità di recupero in seguito alle liti di aprile e maggio. Attenzione alla gelosia. Nel Lavoro ci saranno troppe tensioni per avanzare le richieste. Portafogli da controllare, favoriti i progetti per chi studia. L’Acquario in cerca d’amore combatte contro l’opposizione di Marte. Il tempo risolverà tutto, mentre le relazioni che non funzionano verranno interrotte entro agosto. Le coppie più stabili non possono contare sulle stelle, forse a causa di crisi nel lavoro. Nel settore professionale infatti tutto procede con lentezza. I guadagni non spiccano il volo e questo impedisce di realizzare i propri desideri.



