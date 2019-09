Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 22-27 settembre/ Gemelli, Leone e Acquario

Oroscopo 22-27 settembre, classifica settimanale Paolo Fox: Gemelli, Sagittario, Leone, Acquario al top

Quarta settimana di settembre e un Oroscopo da scoprire grazie a Paolo Fox e la sua classifica speciale. Grazie alla rubrica su Di Più Tv, l’astrologo ci svela già che i Gemelli hanno centrato cinque stelline: merito delle influenze positive, che rendono audaci i nati del segno. Seducenti e affascinanti, potranno dare il via ad un nuovo amore. Ma solo se svincolati dal passato. Le coppie sono in recupero e trovano un accordo, una complicità che permette di chiarire che cosa non va. Nel Lavoro le stelle offrono vantaggi, soprattutto per chi vuole agire. Bene martedì e mercoledì per chi cerca consensi. Il Leone può contare su Venere favorevole e un aumento del fascino che permette di pensare all’Amore. Cautela con chi è già sposato. Il consiglio dell’astrologo è di non entrare in competizione con qualcuno. Le coppie possono migliorare, anche se nel passato ci sono stati dei problemi. Il mercoledì con Luna nel segno permette di organizzare qualcosa di interessante. Cielo limpido anche nel lavoro con proposte in arrivo. Entro novembre si dovranno dimostrare le proprie qualità. Vincente anche il Sagittario, che potrà fare dei cambiamenti anche in Amore. Dopo una prima parte di settembre discutibile, ritorna la voglia di amare. Le coppie sono più consapevoli di ciò che vogliono: chi ha chiuso non tornerà indietro e chi deve scegliere, saprà quale direzione intraprendere. Novità in arrivo per la famiglia e per chi vuole cambiare casa oppure avviare un nuovo progetto. Nel lavoro le stelle regalano vantaggi anche per chi ha ricevuto uno stop legale o burocratico. I nati dell’Acquario possono contare su Venere favorevole e la possibilità di guardare l’Amore con occhi diversi. Attenzione all’agitazione nelle giornate di martedì e mercoledì. Prudenza anche con Ariete e Bilancia. Le coppie recuperano, anche se ci sono delle incomprensioni. Meglio staccare la spina, fare un viaggio per assaporare un po’ di libertà. Nel lavoro si potrebbero verificare dei problemi, ma risolvibili nei prossimi giorni. Sabato interessante.

Oroscopo di Paolo Fox: nuovi incontri per i Pesci

La classifica di Paolo Fox è pronta per rivelarci quali segni hanno conquistato la seconda posizione con quattro stelline. Le previsioni del suo Oroscopo ci aiutano a scoprire che il Toro ritorna in pista con l’Amore. Stelle intriganti con possibilità di relazioni e amicizie. Forse il grande amore è lontano, ma ci sono comunque situazioni interessanti. Le coppie progettano, forse vogliono cambiare casa e investire sul futuro. Qualcuno però è tentato dal tradimento: meglio non cedere. Nel Lavoro sarà utile l’atteggiamento positivo, così come saranno utili i rapporti che nascono ora. Miglioramenti in arrivo, anche per il portafogli. La Vergine può parlare d’amore grazie a Venere intraprendente. Con l’avvicinarsi dell’inverno le occasioni raddoppiano, ma al bando con critiche e polemiche. Chi è in coppia inizia già da ora a programmare l’ultimo dell’anno e anche coloro che si trovano in difficoltà potranno chiarire. Nel lavoro il cielo è vivace: novità in arrivo. Anche dal punto di vista economico, ma solo se la semina sarà stata corretta. La Bilancia ha Venere nel segno e può regalarsi un mercoledì effervescente. Meglio non intestardirsi con chi non merita attenzioni, mentre i rapporti migliori saranno con Acquario e Gemelli. Il pianeta dell’Amore aiuta anche le coppie in crisi, ma non bisogna tornare indietro in caso di separazione. Buone novità anche per il Lavoro, anche se ultimamente i nati del segno hanno messo in secondo piano le proprie ambizioni. Luna dissonante e incertezze per i nati dello Scorpione in cerca di una relazione. Cielo sereno in generale, con possibili nuvole per i rapporti con chi tende la corda un po’ troppo. Cautela con Acquario e Leone. Le coppie devono tenere lontani i problemi lavorativi per impedire che sfocino nella relazione. Venerdì ottimo, anche se in generale bisogna ritrovare la complicità con il partner. Nel Lavoro qualcuno ha cambiato mansione e colleghi e ora dovrà adattarsi. Da controllare le spese. I Pesci recuperano e possono fare nuovi incontri. Domenica e lunedì saranno le giornate più passionali e sarà possibile anche fare l’incontro giusto, se solo ci si guarderà attorno. Le coppie sono in recupero, anche quelle che in passato hanno avuto dei problemi. Cautela però con Ariete e Cancro. Nel Lavoro si superano le crisi e si possono fare richieste per migliorare la posizione professionale.

Oroscopo e classifica settimanale: Cancro in crisi

Ultimo gradino del podio per la classifica di Paolo Fox, che come sempre ci rivela il suo Oroscopo. Fra i segni meno vincenti troviamo l’Ariete con sole tre stelline, a causa di Venere in opposizione che rende i nati del segno insoddisfatti. Cautela per chi ha ancora a che fare con un ex. Le coppie sperano un riavvicinamento, ma è possibile che sia ancora lontano. Non ci sarà una soluzione entro breve. Meglio invece il Lavoro, con possibilità di avviare nuovi progetti e lanciarsi nelle sfide. I single del Cancro sono in crisi con chi non accettano i loro consigli. Domenica ci sarà la Luna nel segno e la possibilità che l’indecisione prenda piede. Forse sono i problemi di lavoro ad influenzare troppo gli affari di cuore? Le coppie sono lontane, ma non bisogna agitare troppo le acque. Attenzione alle complicazioni per i partner che vivono in città diverse. Nel Lavoro le stelle aiutano con miglioramenti, anche se qualcuno dall’esterno potrebbe mettere i bastoni fra le ruote. Sfide e revisioni per i nati del Capricorno che guardano verso l’Amore. I nati del segno non si sentono compresi e forse persino presi in giro. In questo caso il consiglio è di mettere subito le cose in chiaro. Le coppie sono forti e forse sono presenti solo piccoli problemi. Le tensioni però saranno alte fino a martedì. Nel Lavoro si osserva, si riflette e non si agisce. Soddisfazioni in arrivo entro la fine dell’anno, mentre il cielo di ora è utile per chi pensa alle compravendite immobiliari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA