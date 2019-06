Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 23-28 giugno/ Gemelli, Cancro, Acquario

Oroscopo, classifica settimanale di Paolo Fox: Leone, Sagittario, Acquario e Pesci i segni al top!

Stelle e Oroscopo per gli appassionati dei segni con Paolo Fox e la Rubrica settimanale su DiPiù Tv. La classifica di oggi annuncia quali segni hanno ottenuto cinque stelline, fra cui il Leone. I single del segno hanno bisogno di tanto coraggio, in previsione di un’estate ricca di emozioni. L’importante è stare lontani dalle critiche e non essere competitivi. Le coppie riprendono a fare progetti dalla fine del mese. Si potrà organizzare anche una vacanza in agosto. Nel lavoro di dovrà affrontare un periodo di ristrettezze economiche e forse qualcuno ha dovuto fare la voce grossa per farsi valere. I cuori solitari del Sagittario devono procedere con cautela in Amore. Qualcuno potrebbe sentirsi incompreso, ma fra fine giugno e inizio luglio ci sarà un incontro speciale. Le coppie che hanno un passato critico devono voltare pagina. Se entrambi i partner avranno la volontà giusta, si potrà superare tutto. Giove in transito aiuta il Lavoro e regala certezze, soprattutto per trovare soluzioni e ricevere buone notizie. I single dell’Acquario sono in un periodo di revisione: si sarà più sinceri verso un partner con cui non ci si trova bene. Venere è favorevole, ma questo non impedisce di sentirsi in disagio. Cautela anche per le coppie, che devono ancora chiarire e confrontarsi. Attenzione a non far entrare una terza persona nel rapporto a due. Nel Lavoro bisogna rinunciare alle ambizioni per ottenere un’entrata in più. Bisogna recuperare, dopo le perdite subite a causa dei progetti degli ultimi anni. Luglio regala risposte ai Pesci. Luna entra nel seno da domenica e spinge a riflettere sui sentimenti. Bisogna aspettare perché i rapporti neonati prendano il volo. Agitate anche le coppie, che devono tenere a freno i toni. Si procede con lentezza anche nel Lavoro, dove si è alla ricerca di consensi e accordi. Si può investire sulle proprie idee.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, Cancro, Vergine

Ritorna l’Oroscopo di Paolo Fox e le previsioni della settimana. Quattro stelline per il Toro, che combatte per mantenere vivo un amore. Chi ha chiuso le porte ad una relazione potrà rimettersi in gioco in estate. Luna nel segno da venerdì: possibili intuizioni. Le coppie possono decollare e costruire qualcosa di importante, magari un figlio o un matrimonio. Anche nel Lavoro ci saranno opportunità migliori, forse un rinnovo per un contratto a scadenza o nuovi progetti importanti. I single dei Gemelli sono in recupero grazie a Venere nel segno. Il cielo è quello giusto per rimettersi in gioco in amore, anche dopo una brutta esperienza. Le coppie sono in crisi per motivi di lavoro o economici, ma da martedì si potrà trovare un accordo. Nel Lavoro qualcuno sarà costretto ad agire per vie legali. In generale si prevedono contrasti. Le emozioni cambiano di continuo per il Cancro, che non riesce a stare tranquillo. Alcuni hanno una storia in crisi, altri sono agitati. Per fortuna nasceranno nuove passioni. Le coppie sono in un momento di stallo e forse qualcuno vorrà prendersi una pausa. Da luglio Venere sarà nel segno e si potrebbe organizzare una vacanza a due. Cielo ansioso per il Lavoro, con ostacoli in arrivo. Meglio procedere con cautela. I nati della Vergine sono critici da qualche tempo ed è difficile evitare contrasti. Non sarà possibile trovare un equilibrio nelle storie più fragili. Recuperano le coppie separate, grazie alla nascita di nuovi amori. Se una relazione è utile, è meglio non buttare tutto all’aria. Il Lavoro sarà importante nei prossimi giorni e si potrà ottenere un successo, con possibilità di replica entro la fine dell’anno.

Oroscopo e classifica: Ariete, Bilancia, Scorpione, Capricorno i segni in difficoltà

Scopriamo i segni che ricoprono le ultime posizioni della classifica dell’oroscopo di Paolo Fox. Tre stelline per l’Ariete, con Mercurio in transito positivo ed un ritorno della passione. Bisogna mettere da parte le illusioni e lasciarsi andare con un partner concreto. Martedì la Luna nel segno agiterà le acque per le coppie. La noia forse spingerà a commettere un azzardo. Nel Lavoro c’è aria di cambiamento: in arrivo conferme, ma ancora in crisi il settore economico. La Bilancia recupera in Amore, dopo un periodo di buio. L’importante è non essere troppo esigenti e guardarsi attorno. Le coppie sono impegnate, anche per via di alcune competizioni interne alla famiglia. Martedì agitato. Il Lavoro è vincente, con possibilità di conferme per le entrate. Si potrebbero però verificare dei contrasti con collaboratori e soci. Critico lo Scorpione e non solo nei confronti degli altri. In questo momento si sente l’esigenza di riflettere di più. Il cielo favorisce i sentimenti per la giornata di domenica. In discesa le coppie, a causa di alcuni problemi pratici ed economici. Disagio per le spese. Nel Lavoro ci sarà la possibilità di fare nuove esperienze, ma venerdì si farà fatica. Forse si vorrebbe cambiare molte cose, ma la situazione economica non lo permette. Due sole stelline infine per il Capricorno, più riflessivo del solito. Questo potrebbe attrarre e destabilizzare allo stesso tempo le altre persone. Cielo agitato per le coppie, a causa di problemi esterni che influenzano il rapporto a due. Cautela da martedì. Idee interessanti nel lavoro, anche se bisognerà confrontarsi con chi vuole tirare il freno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA