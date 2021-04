Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 26 aprile-2 maggio 2021/ Segni Top: Scorpione e…

Oroscopo Paolo Fox dal 26 aprile al 2 maggio 2021: la classifica settimanale

Come sarà la settimana per i dodici segni dello zodiaco? A rispondere alla domanda del giorno è l’oroscopo Paolo Fox, l’astrologo più famoso della televisione italiana che, attraverso le previsioni pubblicate sul settimanale Di Più Tv, dà qualche consiglio a tutti per come affrontare i giorni che vanno dal 26 aprile al 2 maggio. Anche questa settimana ci saranno sei segni che avranno dei giorni più facili e più sereni. I fortunati di questa settimana sono Ariete, Toro, Gemelli, Scorpione, Bilancia e Capricorno. Come sarà, nel dettaglio, la loro settimana? Andiamo a scoprirlo.

Giorni tranquilli per ariete, toro e gemelli

Buone notizie per l’amore per i nati sotto il segno dell’ariete. Le storie che nascono in questo periodo promettono bene, ma meglio procedere lentamente e godersi una settimana tranquilla e senza ansie. Sul lavoro, sono in arrivo importanti proposte che è il caso di valutare con attenzione. Per il toro, è il momento giusto per puntare sui sentimenti. Secondo l’oroscopo Paolo Fox chi ha voglia di vivere un amore, ha la possibilità di tuffarsi in una storia e vivere belle emozioni. Ottime intuizioni sul lavoro anche se non mancherà un po’ di confusione. I single dei gemelli interessati ad una persona possono farsi avanti. Il periodo è propizio per la nascita di nuove storie d’amore. Sul lavoro potrebbe esserci un cambiamento positivo e coloro che svolgono un’attività autonoma potrebbero decidere di fare scelte inedite.

Settimana serena per Bilancia, Scorpione e Capricorno secondo l’oroscopo Polo Fox

I nati sotto il segno della bilancia che si sono tuffati in una storia d’amore in cui, inizialmente, non credevano, stanno cambiando idea e finalmente sono sicuri di ciò che provano. Domenica potrebbe essere il giorno giusto per un incontro importante. Periodo ottimo per il lavoro e coloro che lavorano autonomamente c’è la possibilità di una svolta importante. Lo scorpione, dopo aver vissuto delle storie poco importanti, ha voglia di vivere emozioni vere. Sul lavoro periodo buono, anche se occorre fare attenzione al rapporto con i capi. Secondo l’oroscopo Paolo Fox il capricorno, in amore, non pretende grandi cose in questo periodo e le storie che nascono sono soprattutto divertenti. Sul lavoro è arrivato il momento di prendersi una rivincita su chi ha parlato alle tue spalle.

