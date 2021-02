Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 28 febbraio-7 marzo 2021/ Segni Flop: Toro, Gemelli…

Classifica settimanale Oroscopo Paolo Fox dal 28 febbraio al 7 marzo 2021

Come sarà la settimana dal 28 febbraio al 7 marzo per i segni zodiacali? Cosa riservano le stelle per l’amore e il lavoro? A fornire qualche indicazioni sull’andamento dei prossimi sette giorni è Paolo Fox con le sue previsioni sul settimanale Di Più. Oltre ai segni più fortunati che potranno godere dei favori delle stelle per prendere decisioni importanti in vari ambiti della propria vita, ci saranno segni che dovranno essere più cauti e riflettere prima di tuffarsi in nuove avventure o cambiare la propria vita. Quali segni, dunque, vivranno una settimana sottotono? Andiamo a scoprire insieme le previsioni dei prossimi sette giorni.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per Toro, Gemelli e Scorpione?

Per i nati sotto il segno del toro che vivono da tempo una storia d’amore in crisi saranno ancora alle prese con momenti complicati. Non mancherà l’occasione di discutere anche con i parenti mentre nel lavoro sarà una settimana difficile da gestire anche se ci sarà anche l’occasione di recuperare. I gemelli dovranno stare attenti a non fare prevalere il lavoro sull’amore per non rischiare di rovinare i rapporti affettivi. Tuttavia, chi ha aperto da poco un’attività avrà la possibilità di recuperare. Per lo scorpione arriveranno le risposte che stava aspettando da tempo. Tuttavia, i nati sotto tale segno non dovranno avere molte aspettative se non cercare di ritrovare la serenità.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per Sagittario, Capricorno e Acquario

Momento difficile per il Sagittario per la sfera sentimentale. I nati sotto questo segno sono stanchi e sembrano aver perso fiducia nell’amore. Momento complicato anche per il lavoro. Alcuni rapporti sono tesi e anche gli studenti e chi sta aspettando delle risposte dovrà aspettare. Preoccupazioni per il lavoro per i nati sotto il segno del Capricorno che avrà voglia di rimettersi in gioco. I primi giorni della settimana saranno particolarmente complicati e anche l’amore sarà piuttosto lontano. Settimana indecisa, infine, per i nati sotto il segno dell’acquario. Periodo interessante sul lavoro con tanta voglia di dare una svolta alla propria vita anche se potrebbe mancare la possibilità concreta di farlo.



