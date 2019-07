Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 28 luglio-2 agosto/ Leone, Bilancia, Toro

Oroscopo 28 luglio-2 agosto, classifica settimanale di Paolo Fox: Leone, Sagittario i segni al top!

L’Oroscopo di Paolo Fox apre i battenti in occasione di una nuova settimana ricca di previsioni. Scopriremo insieme la nuova classifica, rivelata come sempre grazie alla Rubrica che DiPiù Tv dedica agli appassionati. Cinque stelline per il Leone: Venere guarda con favore i cuori solitari e regala emozioni ed un fascino discreto. Nei primi giorni di agosto si potranno sfruttare i suoi benefici, visto che ben quattro pianeti saranno in aspetto favorevole con Giove. Le coppie invece sono più disponibili e propositive. Un periodo importante per le relazioni da consolidare, matrimoni da fare e persino per pensare ad un figlio. Nel lavoro ci saranno degli scontri con i capi, ma sarebbe meglio non alzare la voce per farsi sentire. Buono l’aspetto di Venere per i single del Sagittario e ottime possibilità per fare nuove conoscenze. Non bisogna arrendersi: venerdì sarà la giornata migliore per tentare un approccio. Le coppie sono annoiate ma possono combattere. Chi vuole consolidare l’unione potrà contare sul mese di agosto. Nel Lavoro non bisogna esitare di fronte a colloqui per cambiare lavoro. Si possono fare delle richieste e pensare a nuovi progetti in vista dell’autunno.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli in recupero

Paolo Fox ci svela le sue previsioni non solo Oroscopo, ma anche la classifica della settimana. Quattro stelline al Gemelli, che recupera nei sentimenti grazie a un agosto promettente. Si potrà accorciare una distanza reale o mentale, mentre le coppie possono risalire dopo una piccola lite. Si può recuperare, soprattutto se è stato il lavoro a complicare tutto. Per la professione, Luna nel segno nella giornata di sabato regala l’occasione di organizzare il proprio futuro. I nati del Cancro dovranno superare qualche piccolo fastidio prima di lasciarsi andare alle emozioni. La Luna degli ultimi giorni di luglio regala l’energia giusta per superare il passato. In coppia ci sono alcune tensioni da superare, anche se non sarà facile con Cancro e Capricorno. Nel Lavoro Saturno nel segno comporta fatica. Guardarsi le spalle da soci, colleghi e persino da alleati. La Vergine è in recupero per gli affari di cuore. Qualche relazione potrebbe decollare fra agosto e settembre. Bisogna rimanere positivi e non voltare le spalle alle occasioni. In coppia ci sono dei problemi risolvibili e l’energia di agosto sarà utile per recuperare. Anche i separati potranno vivere una nuova relazione. Nel lavoro ci saranno buoni risultati, anche se il periodo migliore sarà fra autunno e inverno. Cautela con i contratti. I single della Bilancia devono evitare le tensioni, anche se in questo momento l’aggressività si fa sentire. Chi ha chiuso una storia deve voltare pagina. Le coppie devono concentrarsi sul loro legame e agosto sarà dalla loro parte. Utili i viaggi. Rabbia nel lavoro, magari perché si è persa una mansione a causa di una persona più raccomandata. L’ambiente ostile non aiuta. I cuori solitari del Capricorno si preparano a chiedere qualcosa di più al partner. Si recupera rispetto al passato e non bisogna lasciarsi scoraggiare dagli eventi. Le coppie più recenti sentono il peso delle spese, mentre chi ha vissuto degli scossoni è ancora in ballo per prendere una decisione definitiva. Nel Lavoro bisogna considerare tutto come una preparazione per il futuro, per i cambiamenti che avverranno dopo l’estate. I Pesci vogliono amare e il rischio è bloccare le storie nate da poco. Non bisogna rivangare il passato: la chiave è ricominciare, anche se si ha paura. Le coppie sono state lontane e ora sono in recupero. Se c’è una crisi in atto si potrà superare con la complicità. Nel Lavoro ci sono pochi cambiamenti e non sarà utile investire, soprattutto perché non si potrà recuperare la spesa prima della fine dell’anno.

Oroscopo e classifica: Scorpione diffidente

Ultima posizione per la classifica di Paolo Fox, L’Oroscopo del noto astrologo ci svela che l’Ariete ha guadagnato tre stelline. Luglio è stato difficile e agosto permette di recuperare in Amore. Sabato e domenica importanti grazie alla Luna, favoriti gli incontri. Venere in transito permette alle coppie di risollevarsi. Giove sarà favorevole fino alla fine dell’estate per ufficializzare una relazione. Nel Lavoro gli astri sono favorevoli, anche se bisognerà vivere i cambiamenti con più leggerezza. I dubbi riguardano le entrate. I single del Toro con Venere sul piede di guerra dovranno evitare le discussioni. Non è facile lasciarsi i problemi alle spalle, ma sarà possibile essere complici di chi si è conosciuto da poco con un leggero sforzo. Meglio tenersi alla larga da situazioni poco chiare. Le coppie sono in pausa di riflessione e sono sottotono anche i nati del segno che cercano un nuovo amore. Cautela con Acquario e Leone. Nel Lavoro invece si progetta, anche se le tensioni non mancano. Bisogna impegnarsi di più. Diffidente lo Scorpione, impegnato con qualche problema da risolvere. I primi giorni di agosto sono più difficili e bisogna essere prudenti. Le coppie che vogliono risolvere dei problemi non trovano la sintonia giusta per risalire. Manca la passione e Venere è critica. Nel Lavoro ci sarà confusione, forse bisogna fare dei cambiamenti. Venere in opposizione non aiuta l’Acquario in cerca d’amore, forse perché incontentabile. L’attenzione è spostata verso le situazioni pratiche. I primi giorni di agosto invitano le coppie a procedere con cautela. Troppi pensieri e spese eccessive complicano il rapporto a due. Nel Lavoro bisognerà valutare i progetti futuri, dopo aver concluso un progetto. L’aspetto economico delle situazioni attive non è invitante.



