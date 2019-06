Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 29 giugno-5 luglio/ Leone, Pesci, Ariete

Oroscopo, classifica settimanale di Paolo Fox: segni al top

L’Oroscopo di Paolo Fox ci accompagna verso la fine del mese di giugno, grazie alle sue previsioni ed alla classifica settimanale. Un periodo importante per tutti gli amanti delle stelle, in attesa di novità per i mesi estivi. Il settimanale DipiuTV ci svela che il Leone ha centrato cinque stelline: i single possono contare sulla presenza della Luna nel segno nelle giornate di giovedì e venerdì. L’amore sarà quindi in primo piano, anche per chi ha alle spalle una storia difficile. Le coppie più forti possono impegnarsi in progetti a due, anche cambiare casa. Favorite anche le nascita dei figli, grazie a Marte e Giove in ottimo aspetto. Nel lLavoro bisogna dare spazio all’ascolto. Entro la fine di luglio potrebbero esserci vittorie interessanti. I single del Sagittario potranno puntare all’Amore grazie a Venere, che non sarà più in opposizione nei giorni centrali della settimana. Cautela nelle relazioni con partner impegnati. Le coppie possono risolvere le incomprensioni e rimboccarsi le maniche. In arrivo soluzioni interessanti, ma solo se la crisi sarà leggera. Lavoro tranquillo, con qualche sorpresa grazie a Marte e Giove in ottimo aspetto per tutto luglio. I cuori solitari dei Pesci possono contare su Venere positiva. Qualche avventura in arrivo, incontri facili per chi cerca un’avventura. La passionalità è alle stelle. Le coppie possono recuperare, anche per chi di recente ha scelto la rottura. Il mese di luglio aiuta a ricucire gli strappi. Nel lavoro bisogna seguire l’istinto e farsi avanti. Si potrà parlare con più facilità martedì e mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, Cancro e Vergine

Continua l’Oroscopo di Paolo Fox con le previsioni della settimana, l’astrologo assegna quattro stelline al Toro, alla ricerca di divertimento anche in Amore. Qualcuno potrebbe scegliere di voltare pagina per difendersi. Interessante il week end per i nuovi incontri. Le coppie possono chiarire, ma devono affrettarsi prima che Venere tolga la sua influenza benefica. Favoriti gli incontri. Nel Lavoro bisogna darsi una mossa e fare delle proposte. Occasioni in più che chi è indipendente, con miglioramenti notevoli in ottobre e dicembre. Bisogna impegnarsi già da adesso. I nati del Cancro potranno ottenere i favori di Venere, in transito nel segno. Meglio accettare gli inviti e non sottovalutare gli amori nati in estate. Le coppie sono più serene, ma non è escluso l’arrivo di qualche ostacolo. Qualcuno potrebbe aver tradito oppure avere due storie parallele. Il lavoro è vincente, anche se l’ansia si farà sentire. Il desiderio è di dimostrare di essere più bravi degli altri. I single della Vergine sono più passionali, anche grazie da una Venere più rilassata. Alcuni potrebbero ricevere visite dal passato, altri potrebbero confrontarsi con ostacoli. Le coppie più tenaci hanno superato gli scogli più grossi. Le famiglie e chi vuole divertirsi potranno contare su una settimana compiacente. Entro la fine dell’estate ci saranno delle novità per il lavoro. Stanno cambiando molte cose e non bisogna esitare proprio adesso.

Oroscopo e classifica: Gemelli, Scorpione, Bilancia i segni in difficoltà

Scopriamo come prosegue la classifica settimanale dell’oroscopo e soprattutto chi ha centrato tre stelline, come i Gemelli. I nati del segno hanno Venere dalla loro parte, anche se non sono esclusi piccoli ostacoli da superare. Chi ha subito una scottatura nei primi mesi del 2019 potrà contare su un recupero. Magari anche in un ritorno di fiamma. Le coppie devono ritrovare passionalità e sfruttare domenica e lunedì per i chiarimenti, grazie alla Luna nel segno. Attenzione alle parole da dire. Nel Lavoro non si deve rischiare fino alla fine dell’anno: bisogna quindi conservare tutto ciò che si è ottenuto finora. Niente azzardi. La Bilancia non si sente compresa ed è sottotono. Chi è in crisi per due storie dovrà fare una scelta: premiati tutti coloro che preferiranno essere sinceri. Le coppie possono chiarire, anche se alcuni litigi potrebbero rimanere. Meglio non entrare in competizione con il partner. Saturno contrario provoca dei rallentamenti nel lavoro. Cautela con aspetti legali e spese. Lo Scorpione è ancora alla ricerca di un chiarimento in amore. Bisogna procedere con cautela, specialmente nei giorni centrali della settimana. Qualcuno cercherà delle conferme. Le coppie possono fare progetti per le vacanze, grazie a Venere in transito positivo. In arrivo ostacoli legali o litigi per soldi. Discrezione nel lavoro: Mercurio e Marte sono dissonanti e ostacolano tutto ciò che è legato ai soldi.

Classifica settimanale oroscopo: segni flop

Ultima posizione per la classifica settimanale di Paolo Fox. Due stelline per l’Ariete, che fatica a rimanere sereno e che forse è a caccia di una nuova storia. Miglioramenti nel mese di luglio. Le coppie faticano a decollare e devono ritrovare la passione di un tempo, per scongiurare una crisi più pesante. Il lLavoro è positivo e ci saranno delle notizie positive per qualcuno, anche se i tempi vanno a rilento. I single del Capricorno devono aspettarsi un transito difficile. I nati del segno sono più critici e si sarà pronti alla polemica martedì e mercoledì. Le coppie sono distanti a causa di situazioni esterne. Il cielo ritornerà a splendere dopo il 7 luglio. Buone notizie in arrivo nel lavoro, entro fine anno. Anche se qualcuno potrebbe verificare dei ritardi, non deve lasciarsi scoraggiare. Confusi invece i cuori solitari dell’Acquario, tanto da cadere in crisi nelle giornate di giovedì e venerdì. Meglio non rivangare il passato. I problemi maggiori si verificheranno con Ariete, Toro e Cancro. Le coppie non sono più passionali come un tempo. Le ansie fanno male al rapporto a due, forse per via della crisi nel lavoro. Ci saranno dei cambiamenti professionali in arrivo, alcuni positivi ed altri no. Cautela con i rischi e tenere sotto controllo le spese.

