Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 29 settembre-4 ottobre/ Ariete, Cancro, Acquario…

Oroscopo 29 settembre-4 ottobre, classifica settimanale Paolo Fox: quali i segni al top?

Paolo Fox ritorna a parlare di stelle con il suo Oroscopo e ci regala come sempre la classifica della settimana. Su DiPiù TV scopriamo che le cinque stelline e quindi la posizione di vantaggio sono state assegnate innanzitutto ai nati dei Gemelli. Continuano le storie nate a settembre, ma ci sarà anche la possibilità di un nuovo amore che incuriosisce. La passione è in risveglio e chi vuole fare proposte potrà sfruttare mercoledì e giovedì. Le coppie devono avere pazienza, ma solo se nelle prime settimane del mese ci sono stati problemi di salute. Marte utile per le emozioni da vivere venerdì. Nel Lavoro si potranno ottenere soddisfazioni, ricevere conferme. Attenzione ai giorni centrali della settimana per qualche tensione di troppo. Il Leone può contare su giovedì e venerdì per fare degli incontri. In Amore possono nascere dei problemi se il partner è lontano. Attrazione per Ariete, Gemelli e Bilancia. Se hai già degli interessi, chiarisci subito. Le coppie hanno le stelle dalla loro parte, ma dalla settimana prossima ci saranno delle tensioni. Entro fine mese andrà fatta una decisione in campo lavorativo. Ora bisogna concentrarsi solo sulle cose importanti: non attendere, agisci adesso. Il Sagittario ha vissuto dei problemi in Amore, ma meno di quanto sia accaduto lo scorso mese. Giovedì sarà una delle giornate migliori grazie al transito della Luna. Novembre sarà più intrigante. Le coppie sono in crisi, ma a causa del lavoro. Nel fine settimana ci sarà più complicità. Dopo un periodo di silenzio, i nati del segno vivranno una svolta. Alcuni forse si sono sentiti messi da parte, altri verranno convocati per portare avanti un’idea.

Oroscopo Paolo Fox: nuvole in amore per il Cancro

Le previsioni di Paolo Fox non possono certo mancare, soprattutto ad inizio settimana: solo adesso possiamo scoprire infatti la sua classifica. Secondo l’Oroscopo del noto astrologo, l’Ariete merita solo quattro stelline. Novità in Amore e anche se non si sente lo slancio di fare il primo passo, si potrebbero registrate attrazioni interessanti. In coppia ci saranno piccoli problemi, ma sabato sarà nervoso. Magari per qualche discussione legata alla proprietà. Chi ha iniziato un nuovo progetto dovrà rivedere tutto. Fine settimana agitato nel Lavoro, anche se le stelle alla fine favoriranno i nati del segno. Cielo pieno di nuvole per il Cancro, soprattutto in Amore. Forse perché bisogna ancora dimenticare il passato. Buoni gli incontri giovedì. Le coppie devono risolvere i conflitti, meglio se prima di venerdì. Il fine settimana sarà agitato. In generale alcuni parenti cercheranno di intromettersi nel rapporto a due. Nel Lavoro c’è successo ma a quale prezzo? Lo stress continua a farsi sentire, ma ottobre regalerà buoni progetti. I nati della Vergine possono contare sulle stelle per gli affari di cuore. Non bisogna avere paura e ritornare ad una razionalità priva di pregiudizi. Incontro fortunato con un Toro. Le coppie fanno progetti, mentre chi si è separato da poco potrebbe incontrare un nuovo amore. Chi ha una storia segreta, sceglierà di ufficializzarla. Nel Lavoro, Saturno in posizione favorevole porta un vento di cambiamenti positivi. Chi ha seminato bene raccoglierà entro i primi dell’anno prossimo. I nati dello Scorpione devono credere nei sentimenti: tutto dipende dal dimenticare ciò che è accaduto in passato. Venere torna attiva e Mercurio è nel segno. Forse il cielo non è dei migliori, ma nella seconda metà di ottobre ci saranno dei cambiamenti. Le coppie in difficoltà ad agosto stanno recuperando. Il prossimo mese ci saranno più emozioni e anche la possibilità di fare pace. Nel Lavoro non bisogna agire d’impulso e puntare tutto sulla diplomazia. Non tirarti indietro se ricevi delle buone proposte. Cielo interessante per il Capricorno, che preannuncia una stagione positiva per l’Amore. Nel fine settimana la Luna sarà nel segno e questo implica la possibilità di stare con chi ti piace. Le coppie che si sono separate la scorsa primavera possono recuperare o voltare pagina del tutto. Nel Lavoro c’è agitazione a causa di Marte, in dissonanza da venerdì. Bisogna avere pazienza, non si può avere tutto e subito. Qualcuno sceglierà anche di cambiare strada.

Oroscopo e classifica settimanale: cielo agitato per l’Acquario

Ultima posizione per la classifica di Paolo Fox, che ci rivela il suo Oroscopo. Tre stelline per il Toro, insofferente per via di Mercurio in opposizione da giovedì. Nei prossimi mesi si recupera vitalità, ma la prima settimana di ottobre potrebbe essere difficile. Le coppie sono agitate per via di un trasferimento o un cambiamento decisivo. Spese in aumento. Nel Lavoro bisogna accontentarsi e tenere sotto controllo entrate e uscite. Migliorerà con l’avvicinarsi della fine dell’anno. La Bilancia ha Venere nel segno e le stelle parlano d’Amore. I single possono svagarsi, cedere alla passione. Attenzione a sabato e domenica: critiche eccessive. Le coppie più forti sono forti, ma le distrazioni legate al lavoro influiscono sul rapporto a due. Domenica possibile crisi. Nel Lavoro alcune persone sono confuse e oscurano le idee dei nati del segno. Cielo agitato per l’Acquario: qualcuno potrebbe chiedere ai nati del segno un’improvvisa prova d’amore. Le relazioni nate da poco potrebbero subire un rallentamento o provocare persino una distanza. Le coppie possono pensare alle compravendite, ma solo per proposte al di sotto delle aspettative. Tensione nelle relazioni di lunga data. Nel Lavoro bisogna incanalare in modo corretto le energie e non sprecare il tempo. Cautela con le spese. I Pesci prendono le distanze da chi non è chiaro. Gli insoddisfatti potranno fare nuovi incontri e anche se le stelle non sono così positive, la settimana prossima ci saranno grandi cambiamenti. Le coppie litigano per motivi banali, ma sono pronte a recuperare prima della seconda metà di ottobre. Aumenta la voglia di stare insieme. Nel Lavoro possono esserci noie burocratiche o legali, ma tutto si risolverà nel giro di poco tempo. Malinconia e nervosismo possibili fra mercoledì e giovedì.



