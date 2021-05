Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 3-9 maggio 2021/ Segni Flop: Acquario…

Oroscopo Paolo Fox dal 3 al 9 maggio 2021: la classifica settimanale

Prudenza e tranquillità sono le parole d’ordine per ariete, gemelli, leone, scorpione, sagittario e acquario che, durante la settimana che va dal 3 al 9 maggio, dovranno cercare di mantenere la calma in attesa di giorni migliori. Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, pubblicate dal settimanale DiPiù Tv, invitano i suddetti segni a rimandare a periodi migliori ogni tipo di decisione. In attesa di stelle più favorevoli, come saranno, dunque, i prossimi sette giorni per i segni che dovranno affrontare una settimana che si preannuncia flop?

Settimana sottotono per ariete, gemelli e leone

Momento di riflessione per l’ariete che, in amore, ha bisogno di una persona che la stimoli e la sproni ad abbandonare la pigrizia da cui si è lasciato avvolgere. Sul lavoro, bisogna impegnarsi tanto, ma la crisi vissuta lo scorso anno sembra ormai lontana. Nelle prossime settimane secondo l’oroscopo Paolo Fox, l’ottimismo tornerà a coinvolgervi portando importanti novità. Settimana incerta e confusa per i sentimenti per i nati sotto il segno dei gemelli che ha ancora bisogno di tempo per dimenticare una delusione del passato. Dubbi sul lavoro soprattutto di fronte a nuovi contratti da firmare. Il leone è ancora molto frenato in amore, ma è arrivato il momento di lasciarsi andare e godersi le emozioni che arriveranno nelle prossime settimane. Sul lavoro c’è il rischio di arrabbiarsi, ma tutto sembra destinato a risolversi.

Oroscopo Paolo Fox: Giorni tesi per scorpione, sagittario e acquario

Discussioni in arrivo per lo scorpione che, in amore, ha un inizio della settimana decisamente nervoso, ma cerca di rimandare ogni confronto a periodi più sereni. Chi è single resta con il cuore chiuso non avendo alcuna intenzione di buttarsi in nuove storie d’amore. Secondo l’oroscopo Paolo Fox sarà una settimana senza grandi novità per il lavoro. Il sagittario non ha grande voglia di lasciarsi andare all’amore e rischia di essere decisamente polemiche con le persone con cui entra in contatto. Sul lavoro serve pazienza in attesa dei prossimi mesi decisamente più tranquilli. Agitazione nell’aria per l’acquario. Chi è in coppia corre il rischio di affrontare discussioni mentre chi è single non ha voglia di vivere nuove emozioni. Sul lavoro senti l’esigenza di cambiare per un futuro che stai provando a costruire e che rispecchi la tua vera personalità.

