PAOLO FOX, OROSCOPO SETTIMANALE 3-9 MAGGIO 2021/ Classifica, segni Top: Capricorno…

Oroscopo Paolo Fox dal 3 al 9 maggio 2021: la classifica settimanale

Come sarà la settimana che va dal 3 al 6 maggio per i segni zodiacali secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox? Maggio, normalmente, è il mese in cui nascono nuovi amori. Complice le belle giornate di sole, nascono grandi occasioni per vivere delle belle emozioni, ma sarà davvero così? Secondo le previsioni dell’astrologo più famoso della televisione italiana pubblicate dal settimanale Di Più Tv, il toro, il cancro, la vergine, la bilancia, il capricorno e i pesci vivranno una settimana serena nel corso della quale ci saranno occasioni per mettersi alle spalle il mese di aprile che, in alcune occasioni, è stato particolarmente pesante.

Giorni di svolta per toro, cancro e vergine

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox sarà una settimana promettente per l’amore per i nati sotto il segno del toro che sono molto più disponibili di fronte all’eventualità d’iniziare una nuova storia. Sul lavoro sarà ancora una settimana di attesa, ma da metà maggio arriveranno delle belle soddisfazioni. Grande voglia di dare una scossa alla propria vita privata per il cancro che, da metà settimana, avrà la possibilità di fare un incontro speciale. Sul lavoro, dopo un momento buio, comincia un periodo positivo nel corso del quale servirà fare delle scelte importanti. La vergine, nella giornata di domenica, avrà la possibilità di avvicinarsi ad una persona che ha attirato la sua attenzione. Sul lavoro, invece, sei in cerca di garanzie soprattutto se hai a che fare con un nuovo capo.

Oroscopo Paolo Fox: settimana positiva per bilancia, capricorno e pesci

I nati sotto il segno della bilancia che hanno iniziato da poco una storia d’amore possono sognare perchè si tratta di storie che potrebbero trasformarsi in qualcosa d’importante. Sul lavoro, metti da parte l’ansia e ritrova la tranquillità perchè potrebbero arrivare importanti novità. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox ci sono buone notizie in amore per i nati sotto il segno del capricorno che ha la possibilità di buttarsi e conquistare la persona che ha suscitato il suo interesse. Belle opportunità in arrivo per la sfera lavorativa. Domenica potresti avere un’ottima intuizione e nei prossimi mesi potrebbe arrivare la possibilità di discutere di un contratto. L’amore, per i pesci che hanno da poco chiuso una storia d’amore, è ancora un capitolo delicato, ma potrebbero esserci occasioni di piacevoli incontri anche se il cuore ha bisogno di tempo. Settimana promettente, invece, per il lavoro.

