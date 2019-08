Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 4-9 agosto/ Ariete, Gemelli, Leone e Pesci

Oroscopo 4 agosto-9 agosto, classifica settimanale di Paolo Fox: Ariete, Gemelli i segni al top!

L’Oroscopo di Paolo Fox ci accompagna lungo la prima settimana di agosto con le sue note previsioni. Senza dimenticare la classifica, l’appuntamento preferito di tutti gli appassionati di astrologia. Iniziamo subito da DipiuTV: cinque stelline per il segno dell’Ariete, che con Sole, Venere e Marte in ottimo aspetto con Giove non può che ottenere dei vantaggi. Non sarà difficile trovare l’amore, magari venerdì visto che sarà la giornata più interessante. Anche le coppie potranno avere occasioni migliori, persino voltare pagina in caso di separazione. Ottimo il cielo anche per il lavoro e per chi vuole fare delle proposte. I nati dei Gemelli potrebbero essere attratti da qualcuno: le stelle sono interessanti fin da questo lunedì. Bisogna però puntare al concreto e allontanarsi dai rapporti instabili. Le coppie possono risolvere i contrasti grazie a Mercurio favorevole, anche se qualcuno è distratto dagli impegni di lavoro. I guadagni infatti sono in aumento se si ha una propria attività e anche le situazioni legali in sospeso potrebbero risolversi entro i prossimi quattro mesi. Venere intressante per i single del Leone e Mercurio positivo che con Giove regala opportunità per nuovi incontri. Non bisogna però abbassare la guardia e rimanere attenti a tutte le novità. Le coppie più sicure possono pensare al matrimonio. Venerdì la giornata ideale per fare delle promesse per il futuro. Nel lavoro ci sarà la possibilità di sfruttare nuove relazioni e accordi. Qualcuno di sleale potrebbe però tendere una trappola. Nascono nuovi rapporti e si ricuciono gli strappi per i single del Sagittario. Le passioni sono spontanee e il consiglio è di dimenticare le incomprensioni. Anche le coppie recuperano e guardano verso il futuro, ma attenzione alle incursioni dall’esterno e possibili tradimenti. Si fatica nel lavoro, ma si ottiene quel trampolino di lancio per realizzare progetti interessanti. Nuove proposte in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro in difficoltà in amore

Continua la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, che questa volta si concentra sui segni che hanno registrato quattro stelline. DipiuTV ci aiuta a scoprire le previsioni dell’astrologo: i nati del Cancro sono in difficoltà nei rapporti a due e certe emozioni alimentano le incomprensioni. Si recupera però in passione. Le coppie romantiche sono forti e il cielo è sereno: si possono trovare degli accordi. Frizzante invece il lavoro, ma buono anche per chi è alla ricerca di una svolta. I single della Vergine avranno Venere nel segno dal 18 del mese e questo prevede scintille, anche se gli incontri potrebbero verificarsi già da ora. Lavoro e tensioni esterne influenzano la coppia, ma si potrà recuperare tutto. Nel lavoro si procede con lentezza e pensare al passato non aiuta. Tensioni possibili a causa delle troppe responsabilità. I nati della Bilancia recuperano in Amore e si lasciano alle spalle le vecchie tensioni. Alcune scottature del passato continuano però a farsi sentire e blocca la possibilità di lasciarsi andare. Le coppie devono evitare i litigi inutili e mettere al bando il rancore. C’è un forte desiderio di stare da soli. Nel lavoro potrebbero verificarsi dei problemi burocratici, magari un litigio con i superiori. Le gratifiche però non mancheranno. I single del Capricorno potrebbero vedere un incontro volgere al meglio nella seconda metà del mese. I rapporti in bilico vanno chiariti o modificati: le redini sono in mano ai nati del segno. Le coppie sono in via di recupero dopo le liti dei mesi scorsi. Chi si è separato potrebbe ritornare sui suoi passi: si potranno fare dei tentativi nella seconda parte di agosto. Progetti per l’autunno nel lavoro, qualche idea brillante in arrivo e ottimo cielo per avviare un’attività, stringere un accordo. I Pesci stanno scegliendo chi vorranno vicino in questo mese. Bisogna decidere bene e le opportunità non mancheranno, così come e incertezze. Soprattutto per chi ha già affrontato delle crisi ad inizio anno. Le tensioni dovute al lavoro si riservano sulle coppie, magari anche per via di qualche contrasto legale o economico. Bisogna chiarire tutto prima della metà del mese. Nel lavoro è arrivato invece il momento di farsi sentire e pensare a nuove opportunità.

Oroscopo e classifica: Acquario diffidente

Ultimo gradino per la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, che come sempre ci parla grazie alla rubrica presente su DipiuTv e dedicata a tutti gli appassionati di astri. Tre stelline ai single del Toro, infastiditi perché certe storie sembrano ripetersi e la pazienza è ormai esaurita. Meglio evitare i litigi. Le coppie potrebbero risentire delle dispute vissute negli ultimi mesi. Bisogna agire con cautela. Prudenza anche nel lavoro e soprattutto per quanto riguarda le spese: prepararsi è meglio che agire in questo momento. Mercoledì lo Scorpione potrà contare sulla Luna nel segno, ma in generale non è facile lasciarsi andare ai sentimenti. Forse anche per via di una recente delusione in amicizia. Le coppie hanno affrontato delle crisi significative e potrebbero scegliere di interrompere tutto. Meglio aspettare la seconda metà del mese prima di troncare un rapporto. Nel lavoro bisogna agire con cautela, magari prendersi due settimane di riposo. Sempre più diffidente l’Acquario in amore e forse è per questo che non fa nuove conoscenze. Meglio non promettere ciò che non si può mantenere in un momento così difficile. Incomprensioni in coppia, un rapporto magari in competizione. Il consiglio dell’astrologo è di scegliere con attenzione qualsiasi parola. In revisione il lavoro. I cambiamenti ci sono, ma la situazione economica non permette azzardi.



