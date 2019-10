Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 6-11 ottobre/ Ariete, Cancro e Vergine

Classifica settimanale dell’Oroscopo di Paolo Fox 6-11 ottobre

L’Oroscopo di Paolo Fox ci svela anche questa settimana le previsioni per tutti i segni e la nuova classifica. L’astrologo ci parla ancora una volta grazie alla rubrica di DiPiù TV dedicata agli appassionati di astrologia: quali segni hanno conquistato cinque stelline? In testa l’Ariete, che potrà contare su Venere in posizione favorevole e un aumento della passione. Qualcuno vivrà una relazione d’amore, ma cautela per alcuni problemi in arrivo. Le coppie si risvegliano e migliorano, soprattutto giovedì e venerdì. Si potrà recuperare una relazione o avere un chiarimento. Nel Lavoro, ci saranno entrate rimaste in sospeso da tempo. Questo però non vuol dire smettere di tenere sotto controllo le spese. I nati del Cancro possono pensare ai sentimenti grazie a Venere favorevole. In questo periodo si sente il desiderio di innamorarsi e la passione non mancherà. Le coppie che hanno vissuto un settembre difficile possono riavvicinarsi. Chi ha retto alle nuvole invece pensa a costruire qualcosa. Nel Lavoro ci sarà qualche critica, ma la soluzione è dietro l’angolo. Cautela per gli affari economici. La Vergine può contare sul favore di Mercurio: si apre la strada per fare nuove conoscenze. Settimana interessante per chi vuole vivere una storia, anche chi ha alle spalle una relazione difficile. Le coppie possono fare progetti, magari legati alla casa. Cielo splendido anche per i rapporti arrugginiti. Il Lavoro richiede ancora un forte impegno positivo, in previsione di un 2020 che darà parecchie soddisfazioni. Lo Scorpione ha Venere in transito e può ottenere una forza maggiore per i sentimenti. Interessanti giovedì e venerdì. In generale bisogna lasciare andare qualche tensione inutile. Le coppie possono recuperare, anche in seguito ad un distacco recente. Si potrà realizzare un sogno nel cassetto. Nel Lavoro Mercurio e Venere nel segno regalano buone notizie, soprattutto a metà settimana per chi lavora in proprio.

Oroscopo Paolo Fox: cielo intrigante per la Bilancia

Seconda posizione per la classifica di Paolo Fox, pronto a rivelarci le previsioni del suo Oroscopo. L’astrologo ci svela che le quattro stelline sono state assegnate al Toro, che con Venere in opposizione da lunedì potrà vivere dubbi e incertezze in amore. Forse manca anche la consapevolezza di ciò che si vuole. Le coppie dovranno limitare le tensioni a metà settimana. Da evitare le persone esterne al rapporto che cercano di distrarre dal partner. Attenzione anche ai parenti. Nel Lavoro ci sono delle spese da affrontare, ma sono in arrivo compensi o tranquillità in generale. I Gemelli possono portare avanti le relazioni nate nelle ultime settimane. La presenza di Marte influenza il desiderio di amare. Forse non sarà un periodo passionale, ma di sicuro di forza. Le coppie potrebbero vivere qualche polemica a causa di Mercurio, ma non bisogna allontanarsi troppo. Nella professione c’è equilibrio, ma solo alla fine di novembre ci sarà una svolta decisiva. Buone notizie in arrivo. Cielo intrigante per la Bilancia, anche se l’amore è stato messo in secondo piano rispetto al lato pratico della vita. Prudenza con Ariete e Capricorno. Le coppie in cerca di casa devono prima risolvere le tensioni degli ultimi due mesi. Magari con un piccolo viaggio. Cielo splendente per gli accordi lavorativi, magari da raggiungere con diplomazia. Non bisogna però esagerare con gli impegni. Venere aiuta i Pesci e potrebbe regalare anche un nuovo amore. I nati del segno cercano serenità, ma in caso di nuove storie non bisogna pretendere subito una forte serietà per il futuro. Le coppie hanno alle spalle un mese difficile, ma il passato va dimenticato. Ora sarà possibile superare la crisi. Nel Lavoro sei inarrestabile e potresti ricevere una bella soddisfazione. Stelle favorevoli in vista di un 2020 esplosivo.

Oroscopo e classifica: Sagittario nervoso

Ultime due posizioni per la classifica di Paolo Fox, il celebre astrologo che con il suo Oroscopo occupa una posizione di rilievo sul settimanale DiPiù Tv. Tre stelline al Sagittario, sempre più nervoso e insoddisfatto. Attenzione alle relazioni lontane o irraggiungibili. Forse qualcuno è indeciso fra due storie. Le coppie fanno progetti per il futuro e Giove nel segno fino a fine novembre aiuta. A metà settimana si potrebbe verificare una piccola difficoltà. Cautela con le spese e lo spreco di energie nel Lavoro. Ci sarà un recupero nel fine settimana. Teso il Capricorno, soprattutto nel week end. Incontri agitati e forse qualcuno dovrà scegliere fra due relazioni del passato e del presente. Favorite invece le coppie che vogliono un figlio, ma è meglio rimandare per i progetti a lunga scadenza. Bisogna prima ritrovare la serenità. Molti hanno deciso di lavorare in proprio e Saturno nel segno aumenta il senso di responsabilità, così come la volontà di mettersi in gioco. Favoriti anche i lavori part-time. L’Acquario è teso e Venere dissonante provoca ulteriore agitazione. Meglio rimandare le decisioni sulla relazione, visto che a novembre potrebbe cambiare tutto. Le coppie dovranno superare prove e test. A rischio tutte le relazioni già in crisi da inizio anno, anche se sarà possibile superare gli ostacoli ritrovano la serenità. Tensione anche nel Lavoro, tanto che qualcuno potrebbe sentire l’impulso di mandare all’aria tutto. Passerà. Solo due stelline invece per il Leone, insoddisfatto e alle prese con problemi sul fronte amoroso e lavorativo. Le nuove storie sono leggere e guardate con scetticismo. Le coppie in crisi dovranno prendere respiro e risolvere i dubbi. Attenzione a martedì, pesante e irritabile. Nel Lavoro bisogna dimostrare quanto si vale. Mercurio in nuova posizione stimola le polemiche: meglio fare buon viso a cattivo gioco, in previsione di un prossimo cambiamento.



