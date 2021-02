Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 7-12 febbraio 2021/ Al top Ariete e Bilancia

Oroscopo Paolo Fox previsioni settimanali 7-12 febbraio: i segni al top della classifica

L’Oroscopo di Paolo Fox è pronto a rivelarci la classifica della settimana dal 7 al 12 febbraio 2021: dalle pagine di DiPiù Tv scopriamo quali sono i segni al top, con cinque stelle. Si parte con i Gemelli: per i single è un periodo connotato da pianeti favorevoli. Verso mercoledì sarà possibile osare di più, ma in generale è un oroscopo che promette bene. Per le coppie, dopo mesi di polemiche, è arrivato il momento della pace. Per quanto riguarda il lavoro, Giove e Saturno sono favorevoli, le stelle non posso che aiutare l’evoluzione dei nati sotto questo segno. L’oroscopo di febbraio aiuta chi è in cerca di cambiamenti. Cinque stelle anche per la Bilancia. Venere in transito è favorevole per coloro che vogliono innamorarsi. Le storie che nascono in questo periodo sono promettenti. Il transito di Giove e Saturno aiuta le coppie che devono completare progetti riguardanti a famiglia. È un periodo fertile, sono favoriti i matrimoni. Sul lavoro arriveranno piccole o grandi svolte. Mercoledì e giovedì sono i giorni giusti per fare accordi.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: Ariete, Vergine e Sagittario che giorni saranno?

Quali segni troviamo nella seconda posizione dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox? L’Ariete è fra i segni a ricevere quattro stelline. Per i single le stelle saranno favorevoli dopo mercoledì, inizierà un periodo positivo per fare nuovi incontri. In questa settimana ci sarà un miglioramento per le relazioni di coppia. Venere è favorevole, le giornate intorno a giovedì sono importanti. Nel lavoro Giove e Saturno sono dalla parte dell’Ariete: è tempo di nuovi progetti. Per i single della Vergine, Marte è in aspetto positivo: bisogna capire con prudenza da che parte sta il cuore. Per le coppie lunedì sarà giornata promettente per parlare di amore, nel fine settimana ci sarà qualche diverbio. Tra febbraio e maggio i nati sotto questo sogno potranno dare una svolta alle questioni professionali. Quattro stelle anche per il Sagittario. I pianeti sono favorevoli per fare nuovi incontri. La settimana sarà importate per chi vuole recuperare il tempo perduto dopo alcune divergenze. Inizia un periodo fertile per le giovani coppie. Sul lavoro bisogna mantenere un atteggiamento positivo e ottimista: le cose stanno per sistemasi. Molti pianeti convergono nel segno dell’Acquario e favoriscono emozioni e incontri. Per le coppie è il momento di pendere grandi decisioni. Sul lavoro inizia una nuova fase, non lasciatevi prendere dall’ansia. Per i Pesci, Venere entra nel segno a fine mese, potando un po’ di tranquillità. È un periodo interessante per fare nuove conoscenze. In ambito lavorativo le stelle sono favorevoli.



