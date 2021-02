Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 7-12 febbraio 2021/ In crisi Toro e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 7-12 febbraio 2021: classifica settimanale i segni in difficoltà

Quali segni troviamo ai piedi della classifica nell’Oroscopo settimanale di Paolo Fox? Come annunciato sul settimanale DiPiù Tv, il Toro questa settimana ottiene solo tre stelle. È una fase un po’ agitata per le relazioni, attenzione alle parole mercoledì e giovedì. A metà settimana tutti i rapporti sentimentali richiederanno molta pazienza, potrebbero arrivare ulteriori tensioni. Per quanto riguarda il lavoro, febbraio non è il mese più adatto per prendere decisioni: Saturno contrario ha creato qualche problema. In amore il Cancro è piuttosto reticente: le stelle consigliano di non entrare in polemica, sopratutto con Ariete e Bilancia. Per le coppie, e giornate di lunedì e martedì possono creare dubbi. Fino alla fine de mese Venere sarà in aspetto neutrale. Sul lavoro la situazione è statica, ma almeno Saturno non è più opposto. Per fare accordi, però, bisognerà aspettare tra fine maggio e giugno.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: settimana in salita per Leone e Scorpione

Tre stelle anche per il Leone, secondo l’Oroscopo settimanale di Paolo Fox. In amore, l’opposizione di alcuni pianeti, porta qualche dubbio di troppo. Meglio puntare su relazioni sicure. Per le coppie le giornate di test saranno giovedì e venerdì. Complessivamente è un periodo di agitazione. Sul lavoro meglio valutare tutto con molta cura. Lo Scorpione deve liberarsi di stanchezza e malinconia per poter procedere in amore. La settimana sarà un po’ sotto tono. Per le coppie, giovedì e venerdì potrebbero essere giornate sfortunate. Sul lavoro non sono giorni per fare alzarsi. Infine, tre stelle anche per il Capricorno. Martedì sarà un giorno favorevole, ma non è il momento di fare scelte azzardate in amore. Nel fine settimana potrebbero esserci incontri promettenti. Per quanto riguarda il lavoro, la Luna è nel segno da lunedì e regala emozioni speciali. Non lasciate nulla di intentato!



