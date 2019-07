Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 7-12 luglio/ Leone, Sagittario, Pesci, Toro

Oroscopo, classifica settimanale di Paolo Fox: Leone, Sagittario i segni al top!

Paolo Fox ci regala ancora una volta il suo Oroscopo e la classifica settimanale con tutte le previsioni. Lo spazio dedicato alle stelle sul giornale DiPiù TV ci aiuta a scoprire i segni più fortunati: cinque stelline per il Leone, che grazie a Mercurio nel segno riesce ad avere delle idee utili. Possibili risvolti interessanti per un incontro recente. Fine settimana un po’ pesante. Le coppie affrontano la noia, ma fra fine mese e inizio agosto ci saranno dei cambiamenti in Amore. Meglio evitare discussioni e tradimenti. Si vince anche nel Lavoro, ma attenzione alle spese. Il Sagittario vive un momento interessante in Amore. I single potranno contare su nuovi incontri e visto che Giove sarà nel segno in estate, sarà possibile incontrare qualcuno di speciale. Le coppie storiche avviano progetti, ma chi non ha ancora ufficializzato l’unione potrebbe fare presto questo passo. Conferme in arrivo nel Lavoro e possibilità di cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, Gemelli, Cancro, Vergine, Pesci

Sono tanti i segni a conquistare quattro stelline grazie alla classifica di Paolo Fox. Il suo Oroscopo ci svela che il Toro è fra i più fortunati. I single possono aver già trovato l’Amore: Venere è favorevole. Possibili avventure ed approcci. Meglio non aspettare il mese di agosto. Le coppie pensano al futuro e qualcuno sta per fare una proposta interessante al partner. Favorito il settore imprenditoriale nel Lavoro, così come gli investimenti. Meglio non lasciarsi abbattere da una visione negativa. I Gemelli invece non devono sottovalutare i nuovi incontri. Si possono sfruttare le occasioni e valutare i nuovi contatti. Le coppie sono influenzate dal Lavoro e questo potrebbe portare a delle liti. Chi è forte pensa invece ai figli o alla casa. Nel Lavoro ci sono alcuni ritardi e l’agitazione sale, anche per via di Giove in opposizione. I single del Cancro possono contare su Venere nel segno e fare nuovi incontri. Non sarà facile lasciarsi andare, ma le stelle sono interessanti. Le coppie sono ad un bivio: per discutere meglio sfruttare giovedì e venerdì per Venere favorevole. Pazienza nel Lavoro. Anche se le cose non sono andate a buon fine, ci potrà essere una svolta positiva. La Vergine ha Venere e Saturno dalla sua parte: si possono recuperare i rapporti d’amore o fare nuove conoscenze. Luna nel segno da domenica regala una marcia in più. Le coppie più resistenti sono ancora più forti, ma qualcuno potrebbe avere ancora delle situazioni legali o economiche da chiarire. Nel Lavoro non mancano gli impegni, mentre i risultati tardano. Possibili proposte in arrivo. I cuori solitari dei Pesci vivono forti emozioni in Amore. Venere è in buon aspetto e questo vuol dire incontri e passione. Agosto potrebbe rivelarsi ancora più intrigante. Le coppie sono tese, forse per qualche incomprensione avvenuta negli ultimi mesi. Giovedì giornata ideale per recuperare. Il Lavoro vede le idee vincenti già dal prossimo autunno. In questa fase bisogna portare avanti gli accordi: cautela con un Leone.

Oroscopo e classifica: Bilancia, Ariete, Scorpione, Capricorno, Acquario i segni in difficoltà

Ultimo giro di boa per la classifica di Paolo Fox e l’Oroscopo con le previsioni della settimana. Tre stelline all’Ariete, per via di una settimana difficile dovuta alla dissonanza di Venere. Le nuove relazioni vanno guardate con cautela, altre verificate. Attenzione con Capricorno, Scorpione e Bilancia. Le coppie sono preoccupate per l’aspetto economico, mentre chi si è separato sta per voltare pagina. Attenzione alle liti nei giorni centrali della settimana. Nel Lavoro, non bisogna azzardare. Ci sono dei ritardi ed è il momento di tenere a bada la generosità. Amore perplesso per la Bilancia, in attesa di conferme. I single devono avere ancora un po’ di pazienza, visto che a fine mese potrebbe esserci un incontro speciale. Le coppie sono stazionarie, forse colpite dal ritorno di un ex scomodo. Non mancano i pensieri: meglio organizzare qualcosa di divertente. Nel Lavoro, i nati del segno devono trovare autostima e fiducia in se stessi. I single dello Scorpione si divertono e forse qualcuno si è innamorato di qualcuno che non piace alla famiglia. Intriganti i rapporti con Acquario e Capricorno. Alcune coppie invece sono scoppiate per via delle turbolenze dei mesi scorsi. Cautela nella giornata di giovedì, in previsione di un agosto che spingerà a tirare le somme. Occasioni possibili nel Lavoro grazie a Mercurio, anche se ci si impegna di più e si guadagna di meno. Il Capricorno deve tenere sotto controllo le parole. Venere è in opposizione e mette in dubbio tutte le scelte. Bisogna dimenticare il passato. Le coppie sono in revisione, a causa di una crisi avvenuta in primavera. Chi ha resistito può pensare ad una nuova partenza. Più energia nel Lavoro e idee interessanti nella giornata di domenica. Favoriti gli incontri e si progetta per i mesi finali dell’anno. I cuori solitari dell’Acquario sono allergici alle storie serie in questo momento. L’importante è mettere libertà e fiducia alla base del rapporto. Liti possibili nelle coppie, che potrebbero valutare il futuro a causa della forte insoddisfazione. Nel Lavoro ci potrebbero essere offerte di cambiamenti, ma va valutato tutto con attenzione. Urano è ancora dissonante e qualche trasformazione potrebbe essere già avvenuta. Attenzione alle spese.



