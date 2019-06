OROSCOPO PAOLO FOX OGGI E CLASSIFICA SETTIMANALE 9-14 GIUGNO/ Ariete, Sagittario, Leone

Oroscopo oggi 9 giugno: previsioni di Paolo Fox: che giornata sarà?

Segni di Fuoco protagonisti delle previsioni oroscopo di Paolo Fox. Partiamo dal segno dell’Ariete: secondo l’astrologo avete bisogno di conferme, proprio voi che siete i primi a darle e rincuorate tutti. Vorreste che la persona che amate vi desse più sicurezza senza chiederlo direttamente. Con Venere schierata potrete pensare ad un futuro sentimentale migliore. Dal punto di vista lavorativo le cose che fate vi porteranno fortuna a breve. Proseguiamo con il Leone, che dalla fine dell’anno scorso ha Giove favorevole: il cielo è buono ma dipende da voi il vostro futuro. Cercate di selezionare con cura le cose da fare, nel weekend vivete l’amore con più tranquillità. L’ultimo segno di Fuoco è il Sagittario, con Paolo Fox che rivolgendosi ai nati sotto questo segno dice:”Siete spesso positivi, non bisogna chiedervi l’esclusiva in amore. Se le persone si mostrano gelose nei vostri confronti non vi attira più, avete voglia di conquistare qualcosa. In questo periodo vi sentite chiusi, c’è chi ha cercato di tarpare le vostre ali e volete vendicarvi”. (agg. di Dario D’Angelo)

Oroscopo 9-14 giugno, classifica settimanale di Paolo Fox: quali sono i segni al top e quali in difficoltà?

Paolo Fox ritorna per una nuova settimana ricca di previsioni, Oroscopo e soprattutto la sua nota classifica. Il settimanale DiPiù TV ci aiuta a scoprire chi ha conquistato le cinque stelline: i Gemelli vivono un periodo d’oro grazie a Venere nel segno. Qualcuno potrebbe aver iniziato una storia importante e sentire il forte impulso a fare nuove conoscenze. Chi frequenta una persona impegnata potrebbe però vivere qualche litigio. Le coppie possono avere una maggiore serenità, anche se chi si è separato dovranno ridiscutere alcune questioni. Nel Lavoro, il Sole nel segno aiuta gli affari. Mercoledì utile per gli appuntamenti. Intrighi per i nati del Leone che cercano un amore. Il consiglio dell’astrologo è di non credersi migliore degli altri, pena l’impossibilità di coltivare una relazione. Le coppie sono complici e possono fare dei progetti. Giove aiuta ad essere creativi, anche per un figlio che ha bisogno d’aiuto. Nel Lavoro ci saranno delle novità, forse nuove iniziative. Opportunità a metà settimana e nuovi incontri. Le stelle sorridono alla Vergine, che potrebbe ricevere in premio una bella amicizia, che si trasformerà poi in relazione. Non tutti i rapporti però saranno semplici da gestire. Le coppie sono tese e non mancano gli scontri nel week end. Venere in transito ritarda progetti e crea malumori. Nel Lavoro, se devi affrontare un progetto puoi lanciarti con cautela. Lunedì interessante per i contatti. In generale pesantezza dovuta alle troppe responsabilità. I nati dell’Acquario devono tenersi alla larga dalle tensioni. Domenica grintosa grazie a Venere. E’ un periodo polemico per alcuni, che si ritroveranno inoltre di fronte ad uno stop per alcuni incontri. Le coppie invece recuperano e risolvono le fratture precedenti. Chi si è separato potrà vivere un ritorno di fiamma. Il lavoro richiede nuove iniziative, ma i nati del segno devono farsi rispettare anche sul fronte economico. Facili gli accordi e incontrati, calma con Acquario e Scorpione.

Oroscopo, classifica settimanale: Capricorno in cerca di una relazione

L’Oroscopo di Paolo Fox ritorna per una nuova settimana ricca di previsioni. Che cosa dice la classifica? DiPiù TV risponde a tutti gli appassionati delle stelle, rivelando che il Toro è fra i segni che conquistano quattro stelline. Venere aiuta i nati del segno, anche se la sua influenza durerà solo qualche giorno. Emozionanti e intense le nuove storie d’amore. Meglio non perdere un incontro. Le coppie che vogliono sposarsi o convivere possono contare sull’aiuto delle stelle. Chi ha alle spalle delle tensioni possono fare una scelta per ricucire la frattura. Nel Lavoro, favorito chi lavora a chiamata. Nell’aria c’è un forte desiderio di ripartire, fare cose nuove. I single del Cancro potrebbero vivere un incontro che potrebbe trasformarsi in storia d’amore. Gli astri favoriscono l’Amore. Le coppie che devono essere sincere per poter superare gli scontri di aprile e maggio. Chi si è separato riceverà delle novità che si riveleranno importanti entro fine anno. Il Lavoro preoccupa a causa di Saturno in opposizione. Le cose però cambiano, anche se sono previsti scontri con il capo. La Bilancia può rilassarsi grazie a Venere in transito che aiuta a superare le polemiche. I single però faticano a trovare un amore, forse perché vogliono tutto e subito. Le coppie sono invece aiutate dalle stelle. I prossimi mesi saranno impegnativi per aiutare un figlio. Vantaggi in arrivo nel Lavoro, ma bisognerà cambiare progetto o ridefinire il proprio ruolo. Le polemiche pesano sulle stelle dello Scorpione, alla ricerca di un amore ostacolato dalla preoccupazione di sbagliare. Emozioni per le coppie, in previsione di giugno e luglio dove sarà possibile fare progetti a due. Gli ostacoli si possono risolvere con la serenità. La Luna favorisce il Lavoro da giovedì. Arriveranno delle buone occasioni, ma da risolvere ancora le finanze. Amore in prima linea per il Capricorno alla ricerca di una relazione. In questo periodo si cerca un partner che colpisca dal punto di vista razionale. Incontri facili con Scorpione e Vergine. Le coppie sono in crisi ed a metà settimana si potrebbero verificare dei litigi. Meglio essere diplomatici. Nel Lavoro non ci sono grandi cambiamenti. Saturno nel segno invece richiede delle prove da superare.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario con Venere in opposizione

Ultima posizione per la classifica di Paolo Fox: l’Oroscopo su DiPiù TV è utile per scoprire quali segni hanno registrato solo tre stelline. Fra questi l’Ariete, anche se l’Amore è intrigante in questo periodo. Meglio mettere da parte ricordi spiacevoli, provocati da Mercurio in transito. Le coppie possono sistemare qualche progetto rimasto bloccato. Giove favorisce la nascita dei figli. Cautela con le spese anche per il Lavoro, anche se non sono da sottovalutare le occasioni provvisorie. I nati del Sagittario potrebbero chiudere una relazione che non dà più soddisfazioni. Venere è in opposizione e provoca agitazione. Le coppie devono chiarire, ma è meglio attendere i giorni centrali della settimana. Anche le coppie storiche sono nervose. Nel Lavoro ci sono dei movimenti, anche se non quelli sperati. L’insoddisfazione provoca discussioni. I single dei Pesci sono sempre più critici nei confronti degli altri. Il desiderio di amare c’è, ma gli incontri non sembrano importanti. Domenica utile per ottenere delle risposte. Le coppie potrebbero separarsi per via dell’insoddisfazione generale. Qualcuno potrebbe diventare aggressivo. L’importante è essere sinceri piuttosto che reprimersi. Nel Lavoro bisogna fare attenzione alle spese, a causa di Giove in posizione dissonante. Meglio non arrabbiarsi, anche se un appuntamento potrebbe saltare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA