Oroscopo Paolo Fox classifica settimanale dal 16 al 22 maggio/ Capricorno giù, Toro…

Oroscopo Paolo Fox: la classifica della settimana dal 2 all’8 maggio

Come ogni lunedì, torna l’appuntamento con la classifica settimanale dell’oroscopo Paolo Fox. L’astrologo più famoso della televisione italiana, nel consueto spazio dedicato all’oroscopo all’interno della trasmissione di Raidue “I Fatti Vostri” ha stilato la classifica dal 16 al 22 maggio svelando quali segni occupano gli ultimi posti e saranno così costretti ad affrontare giornate più traballanti e quali segni, invece, occupano i primi posti della classifica godendo dei favori della stelle.

Come sempre, Paolo Fox invita tutti a verificare sul campo i suoi consigli per affrontare la nuova settimana. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox: qualche problema per Capricorno, Cancro e Scorpione.

All’ultimo posto della classifica dell’oroscopo Paolo Fox troviamo il segno del Capricorno. Ansie e dubbi per i nati del segno che stanno affrontando un periodo in cui prendete tutto troppo sul serio. Avete bisogno di avere le idee chiare per il futuro. Bisogno di fermarsi per i nati sotto il segno del Cancro che potrebbero essere costretti a prendersi una pausa per motivi fisici o personali. In generale, avete bisogno di un periodo di riposo per ricaricare le energie. Decimo posto per lo Scorpione che potrebbe avere una settimana abbastanza conflittuale a causa delle discussioni con parenti e amici.

Nona posizione, invece, per i nati sotto il segno dei Pesci che amano rispolverare vecchi ricordi. La malinconia per ciò che è stato e che è ormai passato, però, potrebbe allontanarvi dalla realtà. Nonostante la settimana sarà ricca di impegni, sarà importante dedicare comunque del tempo al rapporto di coppia. Settimana di grande capacità razionale per la Vergine che occupa la settima posizione della classifica. Dopo un aprile abbastanza turbolento, tutto potrebbe sistemarsi. Per l’amore, tuttavia, sarà necessario aspettare ancora un po’. Discussioni all’orizzonte per la Bilancia che, al settimo posto, dovrà affrontare una settimana in cui non mancheranno alti e bassi. Se nei prossimi giorni dovesse nascere una lite, potrebbe durare a lungo. Attenzione all’amore.

Quali segni occupano le prime sei posizioni della classifica settimanale dell’oroscopo Paolo Fox? Al sesto posto si piazza il segno del Toro alle prese con una folle gelosia che potrebbe portare ad una svolta nel rapporto di coppia. Dopo una situazione particolare vissuta tra aprile e maggio, ora c’è l’esigenza di fare chiarezza sulla situazione sentimentale. Successo in arrivo per i nati sotto il segno dei Gemelli, al quinto posto della classifica di Paolo Fox. Riuscirete ad avere molta più pazienza di fronte a determinate situazioni grazie alla presenza al vostro fianco di persone che riescono a farvi ragionare. Quarta posizione, invece, per l’Ariete che, per smuore la propria vita in tutti i settori, deve uscire e cogliere le occasioni al volo.

Chi occupa, dunque, le prime tre posizioni della classifica? Al terzo posto si piazza il segno del Leone che, nel corso della settimana, avrà delle conferme riguardanti la propria vita professionale e sentimentale. Periodo di grande serenità per i nati sotto il segno dell’Acquario che potrà approfittare dei favori delle stelle per vincere sfide importanti. Al primo posto della classifica, infine, si piazza il segno del Sagittario che avrà la possibilità di fare progetti che potrebbero portarvi lontano. Bene anche l’amore.











