Oroscopo Paolo Fox dal 2 all’8 maggio/ Classifica settimanale: sorridono Ariete…

Oroscopo Paolo Fox: la classifica della settimana dal 2 all’8 maggio

Prima settimana di maggio e nuovo appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox e la sua classifica settimanale. Quale, tra i dodici segni dello zodiaco, godrà dei favori delle stelle durante la settimana dal 2 all’8 maggio? Per quale segno il cielo sarà favorevole e chi, invece, dovrà munirsi di pazienza e forza per affrontare sette giorni intensi durante i quali non mancheranno degli imprevisti e delle difficoltà con cui fare i conti?

A svelare tutto, naturalmente, è Paolo Fox che, nel consueto appuntamento con I Fatti Vostri, ha svelato la classifica settimanale. Andiamo, dunque, a leggere tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox: qualche problema per Bilancia, Sagittario e Vergine

All’ultimo posto della classifica dell’oroscopo Paolo Fox si piazzano i nati sotto il segno della Bilancia per i quali, nella settimana dal 2 all’8 maggio, pensieri e preoccupazioni non mancano. Nei mesi scorsi potrebbe esserci stato qualche cambiamento e i pensieri che ancora vi turbano sono tanti. All’undicesimo posto si piazza, invece, il Sagittario che, per tutta la settimana, sarà decisamente giù di corda e non mancherà la voglia di ritrovare un po’ di libertà. Decima posizione per la Vergine, reduce da settimane abbastanza pesanti. Cercate di non abbattervi e tenete duro in vista di un periodo che migliorerà.

Tanti dubbi per l’Acquario che non ha ancora le idee chiare sul futuro. Sul lavoro le responsabilità aumentano e vi sentite quasi in trappola, desiderosi di un’uscita di sicurezza. Ancora una settimana di attesa per i nati sotto il segno dei Gemelli che, dalla prossima settimana, ritroveranno la forza per ritrovare i punti di riferimento in amore e nel lavoro. Al settimo posto, invece, troviamo i Pesci che, nel momento in cui trovano un po’ di serenità, fanno un passo indietro tornando a quel passato che sarebbe il caso di dimenticare.

Oroscopo Paolo Fox: grande cielo per Ariete, Scorpione e Toro

Sono decisamente migliori le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per i nati sotto il segno del Leone che si piazzano al sesto posto. I single che hanno voglia di ritrovare l’amore hanno finalmente la possibilità di farlo. Cercate di buttarvi senza freni. Momento particolare per il Cancro che, dalla prossima settimana, proverà a rivedere le diverse fasi della propria vita. Belle stelle, soprattutto in amore, secondo la classifica settimanale di Paolo Fox, per i nati sotto il segno del Capricorno che, però, devono dire addio alla pigrizia e cominciare ad agire se hanno voglia di portare a casa qualche risultato.

Chi troviamo, invece, sul podio di Paolo Fox? Al terzo posto si piazza il Toro che gode dei favori delle stelle. Dopo aver lavorato duramente per affermare la propria intraprendenza, c’è una grande energia e una grande voglia di chiarire gli ultimi dubbi. Seconda posizione, invece, per lo Scorpione che ha imparato a risolvere le questioni con diplomazia e, al primo posto, troviamo i nati sotto il segno dell‘Ariete che godono di una straordinaria energia per realizzare tutti i progetti che hanno in mente. Il cielo è dalla vostra parte: provate a cogliere al volo tutte le occasioni che vi capiteranno.

