Oroscopo Paolo Fox dei oggi 5 maggio 2024/ Un maggio migliore per Ariete e Toro: chi è più in difficoltà?

Le effemeridi ci mostrano che oggi la Luna è in Ariete, insieme a Marte e Mercurio, mentre Venere, Sole, Urano e Giove sono nel segno del Toro. I secondo l’oroscopo Paolo Fox i più favoriti sono quindi i segni di terra, per le questioni amorose, mentre i segni di fuoco come il Leone sono più in difficoltà.

Ariete, il cielo di maggio regala forza e chiarezza, mentre aprile ha riproposto alcuni acciacchi che dovevano essere ancora affrontati, dal punto di vista fisico. In questo mese, il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox, bisogna solo evitare qualche polemica inutile, ma sarà positivo.

Toro, Giove ti ha messo di fronte a tutte le situazioni che non funzionano, sia in amore sia sul lavoro, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. Coloro che hanno sbagliato qualcosa, dovranno ovviamente rimediare, mentre chi invece si è comportato bene, non avrà nessun problema, perché maggio è un mese che darà grandi risultati! In entrambi i casi si prosegue. Nuovi amori favoriti!

Gemelli, se non hai affrontato un problema di coppia al momento giusto, adesso forse vivi un po’ di inquietudine, mentre se hai una nuova storia, sei preoccupato per le finanze future. Non è un periodo complesso, tuttavia c’è da tagliare o cambiare qualcosa. Giove a breve sarà nel tuo segno, da giugno, ma sarà opposto a Saturno e il risultato sarà che il piede in due scarpe non lo potrai più tenere e non è escluso che dovrai pensare a un nuovo progetto, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, finalmente Venere è tornata positiva, dopo un aprile pesante. I single sono pronti a tornare in pista e potrebbero arrivare buone nuove! Entro la fine del mese molte cose sul lavoro potrebbero cambiare e chi ha avuto diatribe, recentemente, dovrà far tesoro dell’accaduto, perché adesso procederà molto bene, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone, è stata una settimana un po’ nervosetta e sottotono e lo sarà anche la prossima. Attenzione al 6,7 e 8 che vedrà un novilunio un po’ pesante e forse dovrai fermarti un po’, ma non temere perché la seconda parte del 2024 darà buone risposte. Cautela in amore, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, c’è tanta confusione perché devi portare a termine ciò che hai accettato da fare. Inoltre, stai pensando all’autunno e sei sballottato perché devi anche occuparti di genitori o figli. Tuttavia questo è un mese molto proficuo per te, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.











