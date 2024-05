Oroscopo Paolo Fox dei oggi 5 maggio 2024/ Una Venere dispettosa per qualche segno: con chi se la prenderà?

Secondo l’oroscopo Paolo Fox i segni d’aria e d’acqua sono un po’ vessati da questa Venere in Toro, tranne i Pesci che vanno molto bene, ma devono correre per chiudere questioni pratiche, perché Giove, presto, andrà in opposizione.

Oroscopo Paolo Fox: nuovi amori per la Bilancia, lo Scorpione cerca trasparenza in amore

Bilancia, i nuovi sentimenti, dopo una separazione, sono il leit motiv del tuo cielo. Scendere di nuovo in pista è importante: è possibile fare anche dichiararsi o chiarire. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, la Bilancia è un segno che non esprime direttamente i propri dubbi, mentre invece dovrebbe aprirsi un po’ di più. Se hai lavorato bene, quest’estate potrai farti notare: il destino questa volta ha scelto te!

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 4 maggio 2024/ Quali segni sono favoriti dalla nuova Venere?

Scorpione, hai voglia di scrollarti di dosso le zavorre. Venere e Giove opposti non sono sempre negativi ma stimolano la ricerca della chiarezza. Tutte le storie sentimentali in cui non c’è questa trasparente, ti sentirai di intervenire sul tuo destino. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di non tenere tutto dentro.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 4 maggio 2024/ Come va l'amore per chi ha Venere opposta?

Amore piatto per il Sagittario, il Capricorno abbia più fiducia. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Sagittario, dimentica i brutti trascorsi. Forse alcune criticità ci sono state nell’ambito lavorativo: tra poco Giove sarà opposto e non hai avuto quella “promozione” che speravi. Il Sagittario però non dice nulla e aspetta che le cose si compiano e poi ti prendi la rivincita sollevando critiche su chi, secondo te, ha sbagliato. Attenzione ai nuovi progetti, dal punto di vista finanziario. In amore, niente da dichiarare, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, Sole, Venere, Giove e Saturno sono favorevoli, tuttavia se ti senti solo e vuoi un amore, chiediti perché. Forse sei troppo sfiduciato? Hai una bella occasione di vincere una sfida ed è probabile che un tuo “nemico” si saboti da solo, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 maggio 2024/ Capricorno e Pesci al top: quali sono i pianeti favorevoli?

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario non ingigantisca problemi in amore, il cielo premia i Pesci

Acquario, con Venere opposta l’amore è un po’ in crisi. L’Acquario è un segno che si annoia immediatamente e chi gli sta dietro fa fatica. Siccome tra poco il pianeta dell’amore tornerà attivo, l’Oroscopo di Paolo Fox teme che, in realtà, tu stia ingigantendo delle problematiche che non ci sono. Sul lavoro rivaluta alcune spese. Ti sembrerà che qualcosa ti sfugga dalle mani, ma non è vero!

Pesci, Venere e Giove sono favorevoli, mentre Saturno è nel segno. Hai sempre a che fare con seterminati segni nella tua vita, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, come Capricorno, Cancro e Scorpione. Valuta in modo attento una scelta nei sentimenti. Tanti pianeti sono pronti a sostenerti se devi prendere una decisione o risolvere una questione legale. Ricordati di Giove opposto da giugno, per cui sbrigati! Anche se c’è una persona che ti piace, non perdere tempo.

