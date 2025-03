Scopriamo cosa succederà domani e dopodomani secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend, 1-2 marzo 2025 tenendo conto dell’amore, della sfera professionale e della fortuna negli incontri.

Oroscopo weekend di Paolo Fox: le previsioni del 1 e 2 marzo 2025

ARIETE: nuove opportunità di lavoro per quanto riguarda la giornata di domani, ma attenzione a non prendere delle decisioni affrettate. Piccole incomprensioni in amore, fa sapere l’astrologo. I single possono concedersi delle nuove conoscenze alla ricerca del grande amore.

TORO: weekend favorevole dove possono andare a rinsaldare i rapporti con gli altri. Previsti riconoscimenti in ambito lavorativo. Il consiglio dell’astrologo è quello di evitare le spese eccessive e inutili. C’è chi può concedersi una giornata con gli amici di sempre.

GEMELLI: possono finalmente fare nuove conoscenze soprattutto se sono single e sono alla ricerca dell’amore da diversi mesi. Sul fronte del lavoro purtroppo è richiesta un po’ di flessibilità. Lo stile di vita dovrebbe essere equilibrato.

CANCRO: i nati sotto questo segno saranno un po’ troppo emotivi mentre sul lavoro il consiglio più prezioso che si può dare loro è quello di mantenere i nervi saldi e affrontare tutte le situazioni con assoluta razionalità. I single sono spinti dalle stelle a fare nuovi incontri. Nel weekend dovrebbero staccare la spina e rilassarsi.

LEONE: vogliono perseguire i loro obiettivi con grande forza e tenacia. I risultati importanti sul lavoro arriveranno, non devono temere troppi ritardi. Per quanto concerne il loro legame sentimentale possono tirare un sospiro di sollievo perché la sintonia regna sovrana.

VERGINE: possono fare progetti a lunga scadenza. Le stelle aiuteranno a evitare di commettere troppi errori in tutti i campi della vita. Attenzione soltanto ad alcuni malintesi che potrebbero sorgere sul fronte dell’amore, dice l’oroscopo di Paolo Fox.

BILANCIA: sabato sarà molto equilibrato quindi possono contare su una bell’armonia di coppia tutta da godere. I legami affettivi andrebbero rafforzati al massimo mentre se sono single da troppo tempo allora dovrebbero fermarsi a riflettere su cosa vogliono da partner.

SCORPIONE: devono utilizzare la loro massiccia dose di diplomazia per sopportare certe situazioni di lavoro. È sempre meglio cercare di trovare delle soluzioni pacifiche con queste stelle. Single sottotono, dovrebbero riposare un po’ di più.

SAGITTARIO: possono allargare i loro orizzonti per quanto riguarda la sfera professionale. Grandi opportunità da cogliere al volo. Possono rinsaldare la loro sfera amorosa. Il consiglio è quello di mantenere uno stile di vita equilibrato.

CAPRICORNO: quali sono i loro obiettivi? Cosa vogliono davvero dalla vita? Lo dovrebbero capire in questo fine settimana, prendendosi del tempo. Non ci sono stelle favorevoli per gli incontri. Attenzione allo stress, dice l’oroscopo di Paolo Fox.

ACQUARIO: possono arricchire le loro relazioni e le loro amicizie. Ottimi risultati per quanto riguarda la sfera professionale. I single possono conoscere una persona speciale.

PESCI: la comunicazione per i single è fondamentale. Uno stile di vita equilibrato è consigliabile. Possono rinforzare un legame con la persona che amano di più. Le nuove sfide si possono affrontare con grande entusiasmo.