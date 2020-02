Oroscopo Paolo Fox del weekend 14-16 Febbraio, la classifica/ Ariete top, Toro e Acquario flop

OROSCOPO PAOLO FOX, CLASSIFICA WEEKEND 14-16 FEBBRAIO 2020

L’oroscopo di Paolo Fox torna con il consueto appuntamento del venerdì anche oggi, 14 febbraio 2020, a I Fatti Vostri. Il noto astrologo ha dato i voti segno per segno per il weekend che va fino al 16 febbraio prossimo. Grazie a questi è stato così possibile tirare giù una classifica partendo dal primo per arrivare all’ultimo posto.

Ariete: voto 8.5, questo weekend è importante. Si tratta sicuramente di un momento molto interessante per quanto riguarda l’amore con cinque stelle nelle due giornate. Non si può parlare di difficoltà professionali, anche se sul lavoro si è leggermente indietro rispetto ai sentimenti.

Sagittario: voto 8, il segno può dare molto di più. C’è una crescita proporzionale in questo periodo. Oggi la giornata potrebbe promettere degli incontri interessanti, domani invece si cresce dal punto di vista dell’amore per arrivare a una domenica tutta a cinque stelle per amore, lavoro e fortuna.

Capricorno: voto 8, proprio come il Sagittario si può dare di più. Attesa per la prossima settimana quando accadrà qualcosa di veramente molto interessante. Sicuramente sono tre

giorni che comunque fanno ben sperare per ripartire alla grande già da lunedì.

Scorpione: voto 7.5, grande fine settimana con una domenica da segnare in calendario. Se oggi e domani ci saranno quattro stelle in amore, lavoro e fortuna, a indicazione di due giorni interessanti, domenica sarà incredibile con cinque stelle nel lavoro e in amore, quattro per la fortuna.

Pesci: voto 7,5, momento di crescita davvero molto interessante. Sono giornate interessanti quelle di oggi e domani comunque dove ci saranno delle soddisfazioni, soprattutto domani a livello professionale. Poi però a stanchezza si accumula e domenica si crollerà, sarà meglio a quel punto rimanere a casa.

Gemelli: voto 7, si sta pensando più al lavoro che al resto. Il segno vivrà delle difficoltà concrete dal punto di vista dei sentimenti passando da quattro a tre stelle tra sabato e domenica. La giornata di domani deve essere sfruttata almeno per quanto riguarda il campo professionale.

Cancro: voto 7, chi fa da sé fa per tre. Domenica è una giornata dove forse è il caso di rimanere in casa a godersi la propria tranquillità, visto che la fortuna negli incontri è in caduta libera. Cresce invece l’amore dalle tre stelle di oggi alle quattro di domani e domenica.

Vergine: voto 7, il segno è in leggero calo ma recupererà molto durante il corso della prossima settimana. Si vive una situazione stabile, ma bisogna stare attenti a domenica dove ci si troverà a vivere un tracollo soprattutto dal punto di vista sentimentale con il calo dalle quattro stelle di oggi e domani a tre.

Bilancia: voto 7, c’è un calo che sicuramente si ripercuoterà su diverse situazioni della vita. Dopo due giornate abbastanza opache, soprattutto dal punto di vista sentimentale, il segno è pronto a crescere per provare a spiccare il volo.

Leone: voto 6.5, momento di pesantezza che si potrà superare davvero molto presto. Il giorno di San Valentino sarà tiepido forse non per colpa del segno stesso. Attenzione a domenica giornata dove si spicca il volo dopo 48 ore così e così.

Toro: voto 6.5, oggi e domani ci saranno delle verifiche in amore. Non è di certo un momento di grandi emozioni anzi c’è qualcosa da recuperare. Dal punto di vista dei sentimenti ci sarà una timida ripresa tra sabato e domenica.

Acquario: voto 6, si deve recuperare un po’ di forma fisica in questi due giorni. Ci potrebbero essere delle difficoltà soprattutto dal punto di vista dei sentimenti e della professione. Serve tempo per riprendersi.

