Oroscopo Paolo Fox dell’estate 2023/ Classifica segni zodiacali I Fatti Vostri

Scopriamo insieme l’oroscopo di Paolo Fox dell’estate 2023. Come di consueto il noto astrolo è stato ospite della piazza del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, raccontando la sua classifica dei segni zodiacali per i mesi estivi

Oroscopo Paolo Fox, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

“Ariete, grande energia, voglia di rivalervi del passato. Cielo importante per voi soprattutto a giugno, luglio e agosto, in famiglia, sentimenti e relazioni avrete la possibilità di fare un grande passo in avanti. Unico rischio è di esagerare. Luglio il mese degli amori importanti. Toro, anno di crescita e di conferma, ma anche di grandi responsabilità. Più si cresce e più c’è l’ansia di arrivare, di fare le cose al meglio. Possibili spese per la casa, alcuni vorranno accomodare dei conti. Giugno è iniziato in maniera sbandata quindi potrebbe farvi arrabbiare. Amore sotto pressione durante l’estate, lavoro non avrà grandi ripercussioni in negativo ma dovrete mantenere il vostro ruolo. Gemelli, amore molto importante. Bene l’inizio di luglio, ma dovrete fare delle scelte di lavoro e sarete in fermento. Mese top per i sentimenti è agosto. Cancro, arrivano le carezze e le tenerezze, cielo migliore per chi è stato male a maggio. Fra luglio e agosto grande fortuna per gli incontri, importante capire quale sia la persona giusta, recupererete anche se c’è stata una separazione. Riuscirete ad avere qualcosa di nuovo, luglio e agosto mesi importanti anche per nuovi contatti sul lavoro o per conferme”.

Oroscopo Paolo Fox, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

“Leone, assopigliatutto dell’estate, ritornate ad avere potere che però dovete controllare. Lavorerete in un gruppo che non è proprio dalla vostra parte quindi preparatevi alla battaglia e a voi piace combattere. Diversi i dissidi da risolvere ma voi sarete vincitori. Vergine, avete bisogno di affetto anche se è cerebrale il vostro affetto. Amore molto importante fra luglio e settembre così come il lavoro. Preparatevi anche ad un’estate di contatti e di aperture. Un po’ di nervosismo dal 10 di luglio e sarete molto tosti. Interessanti le prime due settimane di agosto stranamente per il lavoro. Bilancia, si riparte, e fra luglio e settembre belle novità anche per quanto riguarda la vita sentimentale. Parlo soprattutto a coloro che sono soli e tutti quelli che vogliono riscattarsi. Ad agosto scelte nuove sul lavoro. Scorpione, fra giugno e luglio metterete alla prova il partner, quindi non assediatelo troppo. Metterete alla prova anche altre situazioni. Se avete cambiato lavoro forse in questo momento non siete sereni. E’ un’estate sì, periodo migliore agosto. State rivedendo tutta la vostra vita”.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox si conclude con i segni zodiacali più in alto in classifica: “Sagittario, cielo importante ma dovete recuperare forza. In amore fate ciò che volete o quasi. Potreste anche innamorarvi di qualcun’altro, può succedere l’amante visto che il Sagittario ogni tanto si stanca, ma cercate di evitarlo. Capricorno, bel cielo a luglio e agosto. Chi ha già un amore se lo tiene, chi non ce l’ha spero che abbia voglia di innamorarsi. Avete comunque bisogno dei vostri spazi ed è importante per ragioi sul lavoro. Acquario, in amore siamo un po’ distratti. L’Acquario cerca opportunità, vuole espandere capacità di azione, fra luglio e agosto scelta importante. Non lasciate però il certo per l’incerto, non avete paura di cambiare prospettive, non fermatevi e non vivete sempre le stesse situazioni. Pesci, sfruttate il periodo buono. Per l’amore giungo e luglio i mesi migliori. Il lavoro? Non abbiate paura di cambiare, unico momento di tensione a luglio forse per qualche attesa di troppo, ma recupererete molto bene”.

