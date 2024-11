La Luna in Sagittario inaugura un mese di maggior forza per il segno, ma anche per la Bilancia che, insieme all’Acquario, avranno una bella Venere tra qualche giorno. La domenica potrebbe essere “galeotta” per il Capricorno. Scopriamo il dettaglio degli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 1 dicembre 2024: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: Venere, dal 7 dicembre, ti aiuterà a scordare le delusioni amorose. Inoltre, con Marte non più opposto com’è stato per svariati mesi, adesso il tuo cielo è molto più positivo e ti consente di recuperare le emozioni e anche una buona energia fisica.

Oroscopo Paolo Fox di domani 30 novembre 2024/ Scorpione riflessivo, novità importanti per l'Acquario

SCORPIONE: quando sei così stanco non è facile essere lucidi. Potresti aver avuto anche un rimorso per aver speso male dei soldi. In generale il tuo cielo è soddisfacente, ma il tuo umore è ballerino, avverte l’Oroscopo Paolo Fox di domani 1 dicembre 2024.

SAGITTARIO: avrai Mercurio, Sole e Luna domani nel segno, con anche Marte in ottima posizione. Quindi anche se ritieni che c’è chi non è stato corretto con te, non ti farai coinvolgere più di tanto. Fisicamente puoi recuperare bene, anche se sei molto affaticato.

Oroscopo Paolo Fox di domani 30 novembre 2024/ Ariete coraggioso, nuovi stimoli per i Gemelli

CAPRICORNO: usa questa domenica per svagarti. I single sono favoriti negli incontri, anche solo per un’avventura. Solitamente sei molto restio a concederti, ma con Venere nel segno sarebbe un peccato non approfittarne.

ACQUARIO: tra poco Venere sarà nel segno e se fino ad ora hai tentato di evitare un sentimento o hai fatto l’uccel di bosco, questa volta sarai “catturato”!

PESCI: ci sono dei progetti da portare a termine tra il primo mese del prossimo anno e la primavera. Dicembre sarà quindi un mese preparatorio. In amore, stai attento alle relazioni con Ariete e Leone. Questo è un momento in cui è meglio non sollevare polveroni.

Oroscopo Paolo Fox di domani 29 novembre 2024/ Invito inatteso per Bilancia, Sagittario a un bivio in amore