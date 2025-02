“Lavoro, lavoro e lavoro”, è il motto della Bilancia in questo momento, mentre lo Scorpione stuzzica il partner per testare la tenuta di un rapporto. L’Acquario è sempre innamorato e il Sagittario è molto seducente. Di seguito, le indicazioni dei pianeti per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 10 febbraio 2025: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: l’impegno sociale e professionale sono più importanti di tutto il resto ed è probabile che tu stia cercando un riscatto personale. Venere opposta indica relazioni da rivedere o criticità che partono dal passato e si riverberano nel presente.

SCORPIONE: ancora la Luna a favore nella giornata di domani che favorisce la passione. Vuoi testare come la pensa una persona e forse metterai in atto delle provocazioni: non eccedere, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 10 febbraio 2025.

SAGITTARIO: le stelle premiano i coraggiosi e tu non sei certo il segno che esita, soprattutto se ci sono nuove avventure da intraprendere. Inoltre, Venere ha cominciato un transito importante che investe i sentimenti e in queste giornate sei davvero affascinante.

CAPRICORNO: sono giornate senza capo né coda e forse è colpa di chi non ascolta le tue direttive. Nei rapporti in generale, la dissonanza di Venere può causare delle controversie: devi chiarire ciò che non va.

ACQUARIO: Mercurio nel segno incentiva le idee nuove e ti regala creatività. Le coppie che si amano hanno in cantiere un evento da fissare sull’agenda entro la prossima estate.

PESCI: stando all”Oroscopo Paolo Fox di domani ti aspetta un cielo interessante perché foriero di intuizioni. In aggiunta, Mercurio, dal giorno di San Valentino, entrerà nel tuo segno. Febbraio non è solo il mese dei sentimenti, ma anche delle idee creative. Ci possono essere cambiamenti, trasferimenti e altre novità: tutto è in movimento!

