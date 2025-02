Sentimenti al top per Ariete, Gemelli e Leone, mentre il Toro e il Cancro passano al setaccio le relazioni. La Vergine, dopo tanta fatica, comincia a raccogliere i suoi frutti.

Oroscopo Paolo Fox di domani 10 febbraio 2025: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: che si tratti di amicizia, amore o affetto, l’importante è che siano sentimenti sinceri che partono dal tuo cuore e che arrivino dritto a chi ami. Non perdere l’occasione di sfruttare questa Venere nel segno: sosterà da te molte settimane e parlerà di emozioni vere.

TORO: puoi avere decisamente di più, solo non devi perderti a rimuginare sul passato. Fai affidamento sulla tua concretezza e sulla razionalità. Per tutti, è il momento di stabilire con esattezza a che punto è il lavoro. Stai aspettando risposte? Potrebbero non arrivare prima del 14: sii paziente.

GEMELLI: ottimo cielo, sei inarrestabile e iperattivo. Con Venere positiva, anche l’amore è tornato favorevole, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 10 febbraio 2025.

CANCRO: mai come ora è importante avere chiarezza in amore e nei rapporti in genere, poiché Venere in opposizione potrebbe causare dissidi e controversie. Ci vorrà ancora più cautela con Bilancia e Capricorno.

LEONE: la settimana è stata faticosa, ma domani avrai la Luna nel segno dal pomeriggio e Venere sarà rafforzata per i sentimenti. Chi vive una bella storia la può potenziare e chi la sta cercando potrà trovarla.

VERGINE: secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani dall’estate del 2024 hai visto tanti cambiamenti. Stiamo parlando di un’evoluzione di vita che non ti ha risparmiato fatica. Tuttavia, ora si intravedono belle soluzioni in arrivo, Marte sostiene le tue iniziative e ti rende positivo.

