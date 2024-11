La Luna in Pesci riporta un po’ di serenità a un segno che l’aveva persa all’inizio del mese. Grande ripresa fisica per la Bilancia e il Capricorno. Lo Scorpione può sanare delle controversie. Vediamo le previsioni per gli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 10 novembre 2024: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: è il momento di programmare nuove iniziative (anche sperimentali) a livello professionale e anche sentimentale, perché il periodo di crisi è terminato. Marte non è più in opposizione e sappiamo quanto questo pianeta abbia comportato anche sofferenze fisiche: in molti non sono stati bene e adesso si recupera.

Oroscopo Paolo Fox di domani 9 novembre 2024/ Venere in arrivo per il Capricorno, Luna storta per i Pesci

SCORPIONE: domani sarà un’ottima giornata utile se devi risolvere qualche controversia, perché la Luna si trova in un segno amico e ti rende vincitore nelle dispute.

SAGITTARIO: viaggia, divertiti e vedi gente. Fa quindi esattamente quello che ti rende più felice. Domani la giornata sarà un po’ sottotono con la Luna opposta: relax!

Oroscopo Paolo Fox di domani 9 novembre 2024/ Nuovi amori per il Toro, momento riflessivo per la Vergine

CAPRICORNO: molto prendo ti prenderai delle belle soddisfazioni e i tuoi “nemici” saranno spazzati via. Domani sarà la giornata ideale da dedicare all’amore e al sesso.

ACQUARIO: la Luna nel tuo spazio zodiacale ti ha regalato una bella sensazione e reso ribelle alle costrizioni. Probabilmente necessiti di qualche novità, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 10 novembre 2024.

PESCI: il mese non è iniziato particolarmente bene, soprattutto in amore, ma domani la Luna sarà nel tuo segno e potrai riacquistare la giusta tranquillità per organizzare cose divertenti per la giornata

Oroscopo Paolo Fox di domani 8 novembre 2024/ Il Cancro è lunatico e il Leone sale in vetta alla classifica