Un po’ di gioie per il Sagittario con la Luna nel segno, nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 10 settembre 2024. Lo Scorpione potrebbe aver avuto idee fantastiche nel weekend, ma anche l’Acquario è rinvigorito. Di seguito, l’approfondimento per gli ultimi sei segni zodiacali.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 10 settembre 2024: le indicazioni per la seconda metà dello zodiaco, dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: miglioramento fisico e Venere potrebbe farti innamorare. Se c’è già un partner importante, perché non fare progetti insieme?

SCORPIONE: il lungo transito della Luna nel weekend e ancora nella giornata di oggi potrebbe averti regalato una sorta di illuminazione. Se ti ritengono diffidente dovranno farsene una ragione perché il tuo atteggiamento serve a proteggere la tua vulnerabilità. L’amore sta tornando in auge ed entro la fine di settembre, nuove conoscenze.

SAGITTARIO: la Luna è nel segno per cui l’Oroscopo Paolo Fox di domani 10 settembre 2024 non ti lascia senza soddisfazioni. Cerca di dimenticare i dispiaceri sul lavoro.

CAPRICORNO: avrai la Luna nel segno intorno al 13 e porterà maggiori vantaggi. L’amore è in secondo piano in questa fase. Ci sono nativi del segno che devono perdonare, altri capire e altri ancora trovare qualcuno,

ACQUARIO: via la stanchezza e l’irritabilità. Domani la Luna sarà favorevole e Giove è sempre positivo: aumenta la tua creatività.

PESCI: agosto dimentichiamolo. Settembre offre molto di più! Ci sono molte relazioni da definire e se lavori in società o in collaborazione non sarà semplice far valere le tue idee, ma solo fino al 26.

