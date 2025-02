La Bilancia è alla ricerca di un riscatto personale e non si occupa dell’amore che invece è l’aspetto più favorito per il Sagittario. Idee geniali per l’Acquario e i Pesci hanno un ottimo recupero. Di seguito, le previsioni astrologiche per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 11 febbraio 2025: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: stai concentrando tutte le tue energie in una sorta di rivalsa. Vuoi toglierti una soddisfazione per recuperare prestigio, se ritieni di aver subito un “danno d’immagine” o di essere stato penalizzato nel lavoro. Ti adopererai quindi per far sì che le cose tornino a tuo favore e i sentimenti, adesso, sono in secondo piano.

SCORPIONE: secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani puoi trovare consensi in queste giornate e sei più energico. Dal giorno di San Valentino sarai anche affiancato da Mercurio che sarà nuovamente attivo: chi ha avuto uno stop sul lavoro avrà di più e la creatività sarà favorita.

SAGITTARIO: amore in primo piano! Questo perché Venere sarà favorevole per parecchie settimane, incoraggiando amicizie e rapporti sentimentali, ma non solo: chi cerca nuovi accordi sarà accontentato. Giove opposto ti chiede ancora cautela nel lavoro, perché sarai più agevolato tra maggio e giugno e chi deve rinnovare un contratto vedrà la soluzione più avanti.

CAPRICORNO: Marte e Venere sono in aspetto conflittuale e ti rendono più intransigente. Attenzione perché un atteggiamento troppo autoritario può essere controproducente in amore, mette in guardia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 11 febbraio 2025.

ACQUARIO: grazie a Mercurio nel segno non solo sei favorito, ma puoi anche progettare qualcosa di magnifico. Giove alimenta il tuo lato creativo, già così florido di suo. Le amicizie sono molto favorite: organizza qualcosa di bello con gli affetti più cari.

PESCI: un bel cielo con Mercurio tra pochissimi giorni a favore che rende questo febbraio positivo e pieno di opportunità da sfruttare. L’amore torna protagonista, rincuorando chi ha avuto una delusione e i single.

