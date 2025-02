L’Ariete deve frenare un po’ la propria irruenza e l’irrequietezza è propria anche del Cancro, soprattutto in amore. Ottimo cielo per Gemelli e Leone (quest’ultimo con la Luna nel segno) e la Vergine finalmente respira.

Oroscopo Paolo Fox di domani 11 febbraio 2025: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: dovresti essere un po’ più paziente, anche se non è facile per il tuo segno impetuoso. Attenzione, perché alcune illazioni lanciate da te potrebbero ritorcertisi contro: occhio a come parli! Domani comunque sarà una buona giornata per incontri importanti.

TORO: secondo Oroscopo Paolo Fox di domani il cielo ti protegge nelle tue iniziative e dopo il 14 avrai Mercurio a tuo favore. Potrai quindi trovare soluzioni nel lavoro e anche i sentimenti torneranno in auge. Se cerchi l’amore, avrai la strada spianata.

GEMELLI: sono giornate frenetiche anche perché stai preparando grandi cose per la seconda metà del 2025. Molti nativi del segno accetteranno un nuovo lavoro o affronteranno delle prove entro maggio. La giornata di domani avrà una buona carica di energia.

CANCRO: è l’ambito sentimentale quello più afflitto, nel mese di febbraio. Non necessariamente ci devono essere delle crisi, ma potresti essere più intollerante o richiedere maggiore attenzione. Doppia cautela con Ariete e Capricorno.

LEONE: un ottimo cielo con la Luna nel segno e Venere favorevole. Si può ritrovare anche un po’ di serenità e dare più importanza alla famiglia. Migliorano infatti le relazioni tra genitori e figli, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 11 febbraio 2025.

VERGINE: è un cielo migliore rispetto a dicembre e gennaio e si può recuperare. Staresti ancora meglio se il lavoro avesse più chiarezza. Torna favorevole anche l’amore.

