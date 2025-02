I Pesci sono protagonisti con l’arrivo di Mercurio che aiuterà anche lo Scorpione, sia per il lavoro sia in amore. Momento no per il Capricorno, che litiga per tutto, mentre il Sagittario e l’Acquario pensano ai sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox di domani 12 febbraio 2025: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: il consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox di domani 12 febbraio 2025 è di puntare tutto sul lavoro, perché l’amore è ancora critico con Marte e Venere in opposizione che creano una situazione confusionaria nelle emozioni. Il momento è quindi buono per recuperare una buona visibilità, anche se non devi badare alle possibili critiche.

Oroscopo Paolo Fox di domani 12 febbraio 2025/ Venere fa innamorare i Gemelli e il Leone, mentre il Cancro...

SCORPIONE: momento di pausa per fare il punto della soddisfazione e per la tua realizzazione personale ci sono ancora molte cose da conquistare. Dal 14 Mercurio inizierà un transito ottimo per te e ti sosterrà in tutti gli ambiti della tua vita.

SAGITTARIO: con Venere a favore, l’amore è al centro della scena e se ci sono state criticità causate da quel Giove ancora opposto sul lavoro oppure non sai bene che direzione prendere per il futuro, pazienta e dedica il tuo tempo alle cose che ami.

Oroscopo Paolo Fox di domani 11 febbraio 2025/ Grande ripresa del Toro e il Leone coccola la famiglia

CAPRICORNO: è un momento carico di tensione e si può discutere per delle inezie. Sia nei sentimenti, sia sul lavoro devi avere un po’ di tolleranza in più. Sei anche molto stanco.

ACQUARIO: è un momento in cui i rapporti sono protetti dalle stelle, in particolar modo da Venere. C’è chi vuole ufficializzare un’unione, ma anche i progetti di lavoro sono favoriti.

PESCI: giornate importanti che avranno il picco venerdì 14, con Mercurio che raggiungerà il tuo segno. Il pianeta costituisce una marcia in più per chi lavora con il pubblico e per chi necessita di consenso: questa settimana potrebbe chiudersi con un bel successo.

Oroscopo Paolo Fox di domani 11 febbraio 2025/ Bilancia alla riscossa e Sagittario top in amore