Miglioramenti in arrivo con il nuovo transito di Mercurio, atteso per venerdì, che favorirà il Toro sul lavoro e negli affari. Il cielo dell’amore è particolarmente attivo per l’Ariete e il Leone, con quest’ultimo vedrà anche l’uscita di Mercurio da una posizione critica. Il più contrariato nei sentimenti resta il Cancro.

Oroscopo Paolo Fox di domani 11 febbraio 2025/ Grande ripresa del Toro e il Leone coccola la famiglia

Oroscopo Paolo Fox di domani 12 febbraio 2025: le stelle dall’Ariete alla Vergine:

ARIETE: sono giorni vigorosi e combattivi. Marte, il pianeta tuo governatore, è in opposizione e quindi forse a volte ti devi difendere da qualche accusa o da persone che non ti apprezzano particolarmente, ma tu non ci fai molto caso. Ad ogni modo, questo è un momento che ti rimette al centro “della scena” e puoi mietere successi anche dopo un periodo complicato.

Oroscopo Paolo Fox di domani 11 febbraio 2025/ Bilancia alla riscossa e Sagittario top in amore

TORO: secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani è previsto cielo di vittorie ed entro domenica potresti mietere belle soddisfazioni. Chi è un po’ incerto per il lavoro e non sa ancora cosa accadrà, dalla seconda metà di febbraio avrà monte più opportunità. Qualche problemino lo hai avuto di recente con il denaro, in particolare nelle ultime due settimane: non disperare, perché da San Valentino in poi è tutto in discesa.

GEMELLI: sentimenti in primo piano con questa bella Venere che favorisce incontri e amicizie. Il pianeta vuole comunicarti solo quanto sia importante lanciarti nella vita amorosa: non esitare, incoraggia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 12 febbraio 2025.

Oroscopo Paolo Fox di domani 10 febbraio 2025/ Capricorno nel caos, intuizioni illuminanti per i Pesci

CANCRO: amore flop e lavoro top, in questo cielo. Non tutte le coppie scoppiano, ma forse ci sono degli scompensi. Tra poco è San Valentino, attenzione a non dimenticare un regalo!

LEONE: moltissimi pianeti favorevoli con Mercurio che da venerdì uscirà dall’opposizione. C’è quindi un’impennata di sensualità, ma anche di creatività. Se c’è qualcuno che ti interessa e pensi che ti ricambi, programma un appuntamento.

VERGINE: se ci sono perplessità riguardano qualche progetto di lavoro che non è ancora partito, per cui la seconda metà del mese sarà più riflessivo che attivo. Grazie alle nuova posizione favorevole di Venere potrai superare complicanze in famiglia.