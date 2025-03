L’oroscopo Paolo Fox svela cosa prevedono le Stelle per la giornata di domani, martedì 12 marzo 2025. Quali segni saranno baciati da Cupido e quali invece potranno gettare le basi per delle rivincite professionali o per siglare nuovi e importanti accordi? L’oroscopo del noto astrologo è tratto da altri siti online e dalla sua app astrologica Astri. Vediamo di seguito le previsioni da Ariete a Vergine per la giornata di domani concentrandoci soprattutto su amore e lavoro.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per la giornata di domani 12 marzo 2025

ARIETE: Dopo un periodo complesso siete in cerca di riscatto e lo avrete, sul lavoro non temete di intraprendere nuove strade mentre in amore, soprattutto se in coppie longeve e durature, cercate di affrontare tutto con comunicazione e dialogo.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, 11 marzo 2025, inizia un periodo in cui si supereranno tutti gli ostacoli, fate attenzioni però agli imprevisti e siate prudenti. Sul lavoro buone probabilità di superare gli stalli.

GEMELLI: Da domani inizia per voi l’influenza favorevole di Giove che vi porterà una vera e propria rinascita con tanti cambiamenti positivi nella tua vita. Per i single ottime possibilità di incontri significativi mentre per le coppie più durature è necessario maggior dialogo.

CANCRO: Continueranno ad essere giornate in cui è un bene affidarsi e sfruttare la vostra creatività. Le coppie solide non avranno problemi mentre quelle in crisi potrebbero affrontare rotture definitive. Sul lavoro potrebbero arrivare importanti riconoscimenti.

LEONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo Paolo Fox svela che grazie alla Luna nel segno sarà amplificato il tuo carisma e la tua energia. Sarà l’inizio di una vera e propria rinascita sia dal punto di vista professionale, con svolte importanti nel lavoro, sia dal punto di vista personale, chi è single potrebbe incontrare l’anima gemella.

VERGINE: Per i nati del segno è il momento di riflettere sulle proprie priorità evitando decisioni affrettate e concentrandosi sul benessere personale, marzo invita alla riflessione ed è consigliabile prendersi del tempo per valutare le circostanze e non prendere decisioni affrettate. In amore la pazienza sarà fondamentale per superare le crisi.