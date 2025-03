Dopo aver visto le previsioni da Ariete a Vergine, l’oroscopo Paolo Fox continua con le previsioni da Bilancia a Pesci di domani 12 marzo 2025. Cosa prevedono le Stelle, i pianeti e gli Astri per tutti gli ultimi sei segni dello Zodiaco? Giove, Venere e Mercurio che influenze avranno su di loro? Vediamo di seguito l’oroscopo di domani del noto astrologo, tratto da altri siti online e dalla sua app personale Astri, concentrandoci soprattutto su amore e lavoro.

BILANCIA: La giornata di domani apre ad un periodo di riflessione ed è consigliabile prendersi del tempo per se stessi e valutare le decisioni da prendere soprattutto sul lavoro, in amore invece per superare eventuali incomprensioni sarà fondamentale la pazienza.

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, 12 marzo 2025, nuove conoscenze potrebbero rivelarsi fondamentali sia dal punto di vista professionale che personale, in amore è importante dedicare del tempo ai partner, soprattutto nei rapporti di lunga data, nel lavoro le idee innovative.

SAGITTARIO: Importanti novità sul lavoro anche se si rivelerà essenziale valutare con attenzione le scelte da compiere, la Luna nel segno accende l’amore ed amplifica il carisma mentre nelle professioni potrete puntare su determinazione e ambizione.

CAPRICORNO: L’oroscopo di Paolo Fox svela che da domani ci sarà l’inizio di una rinascita dopo le recenti difficoltà. Il periodo buoi lascerà spazio a nuove opportunità sia in amore che sul lavoro ed anche i single possono aspettarsi incontri interessanti e flirt. Il consiglio è di mantenere la mente aperta.

ACQUARIO: Quella di domani e le prossime saranno giornate alle prese con decisioni importanti che porteranno dei risultati positivi, sul lavoro si presenteranno nuove opportunità ma sarà il caso di valutarle attentamente, in amore invece lasciatevi guidare dal vostro istinto.

PESCI: Periodo ottimo per chi lavora a contatto con il pubblico, le stelle favoriscono nuove opportunità professionali ed è il momento di gettarsi in nuove idee con entusiasmo, in amore saranno assoluti protagonisti la passione ed il romanticismo mentre la Luna nel segno sarà fonte di energia.