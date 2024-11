Venere va in opposizione per la Bilancia e il Sagittario. L’Acquario ha un cielo gratificante e il Capricorno può recuperare anche nel lavoro, con il pianeta dell’amore nel segno. Vediamo le indicazioni per la seconda metà dello zodiaco.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 12 novembre 2024: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: non rivangare il passato, perché Venere in opposizione potrebbe far riemergere malinconie e delusioni. Sii prudente con gli ex. Le modalità con cui vivi le emozioni sono cambiate

SCORPIONE: sei gratificato da consensi e vieni premiato. Venere è favorevole e puoi sfruttare la giornata di domani per fare una proposta che ti interessa particolarmente.

SAGITTARIO: la libertà è premiata. Purtroppo a causa della Luna opposta negli ultimi giorni ti sei sentito un po’ sottotono, tuttavia da domani ci sarà un bel recupero. In amore devi chiarire qualcosa: ci sono troppe distanze, anche fisiche, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 12 novembre 2024.

CAPRICORNO: con Venere nel segno, un amore grande sarà esaltato e chi è single si può muovere per trovarlo. Non devi solo essere diffidente! Anche il lavoro torna in auge, ma sei circondato da molti concorrenti.

ACQUARIO: si possono fare cose in più per te stesso e per gli altri. Questo cielo ti concede delle soddisfazioni all’istante e gli incontri sono molto intriganti.

PESCI: lascia da parte l’insoddisfazione che ha caratterizzato i primi giorni del mese di novembre, nel lavoro o a livello personale. Le tue idee verranno però esaltate entro la fine di novembre.