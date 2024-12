Ariete e Leone devono stare attenti a non esagerare, il Toro ha ancora la Luna nel segno in mattinata che regala positività, mentre la Vergine affronta un periodo confusionario. Di seguito, i dettagli per i primi sei segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox di domani 13 dicembre 2024: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: il cielo è estremamente energico e questo può essere positivo, a meno che non si esageri e si facciano cose pazze. Tuttavia l’oroscopo è valido per chi ha avuto delle crisi di recente.

TORO: secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 13 dicembre 2024 grazie a questa Luna puoi dare il via a nuove attività e il lavoro è positivo. Tra l’altro, questo è un oroscopo che spinge a rivedere il proprio aspetto fisico (il Toro è governato da Venere, pianeta anche della bellezza), ma è fondamentale non essere esageratamente critici con se stessi.

GEMELLI: Giove è ancora nel tuo spazio zodiacale e le stelle alimentano il tuo successo. L’amore è baciato da Venere che ti dà delle belle sensazioni.

CANCRO: l’inizio della settimana non è stata delle migliori, mentre l’Oroscopo Paolo Fox di domani 13 dicembre 2024 è di recupero. Ci sono tante cose da rivedere, sia sul lavoro sia in aore, ma il 2025 sarà un anno fortunato.

LEONE: sei inarrestabile con Sole, Marte, Mercurio e Giove favorevoli! È normale che ti voglia fare tutto, ma evita di alzare polveroni perché se diventi troppo polemico potresti passare dalla parte del torto.

VERGINE: in casa ci sono delle tensioni e mantenere i nervi saldi non è semplice. Stai cercando il bandolo della matassa e in questo momento sei nel caos. Tuttavia le giornate di Natale e Capodanno prevedono un bel cielo.