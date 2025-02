L’amore fa ancora male alla Bilancia, mentre è al top per Sagittario e Acquario. Nervosissimo il Capricorno e i Pesci si preparano a un fine settimana di passione. Vediamo le novità per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 13 febbraio 2025: le previsioni dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: dovresti provare a vivere le emozioni in modo meno critico. Naturalmente chi ha avuto delusioni non potrà essere così positivo, tuttavia dato che il lavoro e le attività in generale possono portare buone nuove, il consiglio è di concentrarsi sulle cose pratiche e, se ci sono problematiche in amore, non ti crucciare.

SCORPIONE: sono giorni un po’ pesanti, perché ci sono tante cose da fare. Un po’ di cautela nelle relazioni, soprattutto con Toro e Leone: non è facile mantenere i nervi saldi!

SAGITTARIO: amore e amicizie sono al top e non mancherà chi ti dimostrerà il suo affetto. Anche tu vorrai stare con chi ami. Il lavoro è così così, stai forse aspettando delle risposte ma, prima di maggio, non ci sono novità.

CAPRICORNO: nervi a fior di pelle che possono essere causati dal lavoro o dalla famiglia. Venerdì è San Valentino, per cui evita di discutere troppo.

ACQUARIO: attenzione ai soldi e alle cose burocratiche. Forse c’è stata qualche spesa di troppo, magari per comprare qualcosa che serve davvero o pagare cose importanti, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 13 febbraio 2025. Ottimo l’amore!

PESCI: a San Valentino arriva Mercurio e già domani può essere una bella giornata. Superlativo il weekend per tutti gli innamorati! Organizza un incontro piacevole con chi ami.