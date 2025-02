Un preludio di San Valentino che vede un Cancro nervoso in amore. Successi e gratificazioni per il Toro invece, che potrebbe ricevere un premio. Il Leone sta per avere un cielo tutto favorevole e la Vergine fa ammenda.

Oroscopo Paolo Fox di domani 13 febbraio 2025: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: c’è solo Marte opposto a interferire con qualche polemica in questo cielo, in cui però il desiderio di amare ed essere amati è al top! Non prendertela e vai avanti. Anche i nuovi progetti sono favoriti.

TORO: stelle da vincitori! Ed antro domenica potresti ottenere premi. Dal 18 al 28 ci sono buone novelle: se c’è stato un blocco sul lavoro avrai delle risposte, prevede l’Oroscopo Paolo Fox di domani 13 febbraio 2025.

GEMELLI: cielo importante per i sentimenti e Giove nel segno consente nuove emozioni. Per il lavoro devi inventarti qualcosa di diverso, con nuove strategie. I contratti sono ancora in forse. Potrebbe esserci qualche controversia con colleghi o ex: attenzione a quello che dici.

CANCRO: le relazioni sono in discussione. Le coppie solide non hanno nulla da temere, ma forse, anche in questo caso, serve qualcosa in più. A San Valentino, chi è partner di un Cancro si ricordi di fare un regalino o semplicemente di esserci e chi è nativo del segno eviti di essere troppo puntiglioso.

LEONE: stai riflettendo su ciò che è accaduto di recente, con Mercurio che, negli ultimi 15 giorni, ha portato qualche stop. Tuttavia tra pochissimo Mercurio uscirà dall’opposizione e quindi potrai ripartire con un’energia raddoppiata, perché realmente, dal 14 febbraio, avrai tutti i pianeti a favore!

VERGINE: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani avrai Luna nel segno. È giunto il momento di prendere decisioni importanti e di valutare bene la realtà. Il tuo spirito critico e, soprattutto, autocritico ti porteranno a mettere delle toppe, se ritieni di aver sbagliato. Serve più impegno nel lavoro.