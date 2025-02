La giornata di San Valentino porta come novità l’ingresso di Mercurio in Pesci, uscendo definitivamente dall’opposizione per il Leone che ora si ritrova con tutti i pianeti a favore. Potrebbe essere un po’ tesa la situazone sentimentale per Cancro e Gemelli, per il primo a causa di Venere e per i secondi della Luna storta. La Vergine, con la Luna nel segno, è super attiva. Vediamo i dettagli per la prima metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 14 febbraio: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: un momento importante per l’amore e i rapporti in generale, con il desiderio di sistemare vecchie ruggini del passato. Non curarti di chi critica solo per invidia e viviti il bel momento. Chi lavora con l’arte e la creatività ritroverà molti stimoli di questi tempi.

TORO: dovresti già essere contento, ma lo sarai ancora di più nel weekend, poiché potrebbero arrivare premi e gratificazioni. Dal 18 al 28 avrai giornate particolarmente favorevoli se sei in attesa di risposte lavorative, se ci sono contratti in sospeso.

GEMELLI: la Luna in opposizione segnala che ci sono dei ritardi e tu non sopporti né le attese né fare le cose due volte. Potresti quindi essere un po’ impaziente: niente di grave, cerca solo di essere cauto in amore.

CANCRO: domani è San Valentino e speriamo che ci sia una situazione amorosa equilibrata, anche se, guardando il cielo, l’Oroscopo Paolo Fox di domani 14 febbraio ritiene che Venere indica che c’è qualcosa che non funziona. Forse vorresti più conferme da chi ami che, si spera, possa stupirti. Se sei single in questo momento sei ipercritico.

LEONE: finalmente domani Mercurio uscirà dall’opposizione e questo nuovo transito apre una seconda parte del mese decisamente importante. Il consiglio è di focalizzarsi sui sentimenti, particolarmente favoriti in questa fase: c’è chi vorrà ufficializzare una bella storia.

VERGINE: la Luna nel segno ti rende mentalmente molto attivo ma sei anche ipercritico e sei molto attento ai dettagli. Sei concentrato su un progetto, ma attenzione a non spendere molto. Forse, di recente hai fatto affidamento su persone che non meritavano la tua fiducia. Amore senza infamia e senza lode.