Mercurio esce dall’Acquario per iniziare un transito in Pesci. Ottimo per chi appartiene a questo segno, ma anche per gli altri segni d’acqua come lo Scorpione. Un San Valentino di grande amore per Sagittario e Acquario, mentre il Capricorno potrebbe battibeccare e la Bilancia non è interessata ai sentimenti. Vediamo il dettaglio della seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 14 febbraio: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: più che pensare all’amore, anche se è certamente un aspetto importante, dovresti concentrarti sul lavoro. Questa è una settimana che ti può dare una buona visibilità. Ci sono però problemi da affrontare con un ex o un collaboratore, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 14 febbraio.

SCORPIONE: speriamo che tu non abbia questionato su tutto, poiché a volte la tensione aumenta. Ad ogni modo Mercurio da domani non sarà più opposto e quindi tutta la seconda metà del mese sarà favorevole! Puoi proseguite con ottimismo.

SAGITTARIO: il tuo sarà un San Valentino eccellente se c’è una persona che ricambia i tuoi sentimenti. Per il lavoro c’è ancora un po’ da aspettare, ma non tanto. Sei molto volenteroso.

CAPRICORNO: sei sempre molto impegnato e a volte vorresti avere più sostegno. In amore potresti avere un piccolo scontro, soprattutto se sei incompreso o torni a casa troppo nervoso.

ACQUARIO: c’è ancora la scia di Mercurio nel tuo segno che è da sfruttare se devi prendere decisioni che riguardano progetti da attuare, che coinvolgono anche l’amore. Entro l’estate organizzerai qualcosa di bello se sei in coppia. San Valentino ottimo!

PESCI: la Luna è opposta quindi la giornata è molto movimentata e faticosa. Potresti anche dover affrontare imprevisti a cui porre rimedio. Tuttavia il periodo è molto favorevole! Potrai chiudere la settimana con un grande successo.