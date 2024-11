Luna in Toro che può disturbare un po’ Scorpione e Acquario, anche se restano i segni più forti di questo gruppo. Il Capricorno non si faccia scappare l’amore e i Pesci sono in ripresa. Di seguito, le curiosità per gli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 14 novembre 2024: gli astri dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: Marte ha attraversato il tuo cielo in opposizione in un lungo transito e ti ha causato problemi fisici. È finita! Il consiglio è quindi, con la mente sgombra da preoccupazioni che riguardano il benessere, di pensare a qualcosa di bello per l’anno prossimo. L’amore può funzionare, ma solo se sei convinto, perché è probabile che tu non abbia più fiducia in qualcuno.

SCORPIONE: domani potrebbe esserci qualche tensione con la Luna opposta, tuttavia Venere è positiva, per cui i sentimenti sono comunque favoriti. Sia le storie consolidate sia i nuovi incontri funzionano alla grande. Belle idee anche se hai già un’età matura e vuoi cambiare vita.

SAGITTARIO: sono cambiate molte cose da giugno e non tutto è andato per il verso giusto. Ora però puoi sfruttare il transito di Mercurio nel tuo spazio zodiacale per riordinare la tua vita.

CAPRICORNO: Venere è nel segno, per cui se incontri persone intriganti non tirarti indietro perché può nascere l’amore, anche da una semplice amicizia, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 14 novembre 2024.

ACQUARIO: il mese prossimo avrai Venere nel tuo spazio zodiacale. Preparati a favorire nuove conoscenze e amicizie. Sei molto forte e affascinante in questo periodo.

PESCI: il mese non è partito benissimo ma adesso l’amore è dalla tua e potrebbe accendersi una scintilla grazie a un bell’invito. Concentrati bene sul lavoro perché hai già programmato cose molto importanti per il prossimo anno.

