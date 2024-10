Mercurio arriva in aiuto dello Scorpione con il nuovo transito di domani: lucidità e passione coadiuvate dalla Luna e da Venere. Il Sagittario non deve affaticarsi troppo con Giove opposto, mentre i Pesci, grazie alla Luna nel segno, possono vivere belle sensazioni. Di seguito, gli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 14 ottobre 2024: le previsioni dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: Sole e Giove in buon aspetto sono sintomo di fortuna: c’è chi festeggia un accadimento positivo e chi sta cominciando una storia d’amore. La sfiducia va accantonata.

Oroscopo Paolo Fox di domani 13 ottobre 2024/ Il Sagittario riprende quota in amore, la Bilancia è al top

SCORPIONE: non arrovellarti sulle cose, perché serve solo ad aumentare i problemi: In questo momento cerca di vivere con più leggerezza anche le criticità. Nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 14 ottobre 2024, la Luna sarà favorevole e ci sarà anche Mercurio ad aiutarti a prendere le cose con più filosofia e razionalità.

Oroscopo Paolo Fox di domani 13 ottobre 2024/ Sentimenti in auge per Ariete e Cancro: una domenica d'amore

SAGITTARIO: appartieni a un segno molto autonomo che non si fa influenzare dalle opinioni degli altri, per fare delle scelte. Certamente questo è un aspetto positivo, tuttavia cerca di tenere in considerazione i tuoi limiti, perché con Giove in opposizione il corpo è sotto tiro e spesso ti accorgi di aver esagerato.

CAPRICORNO: stai facendo una cernita di chi è sincero e di chi non lo è con te. Marte opposto ha risucchiato molte tue energie, ma Mercurio domani tornerà in aspetto positivo: questo significa che ritroverai un equilibrio sul lavoro e per le lotte che stai affrontando.

ACQUARIO: i sentimenti in ottobre non sono stati di rilievo e forse ti sei anche guardato attorno. Ci sono uscite economiche che devi tenere in considerazione.

Oroscopo Paolo Fox di domani 12 ottobre 2024/ Acquario re dello zodiaco, i Pesci sono malinconici

PESCI: domani e martedì la Luna sarà nel segno ti porterà delle belle emozioni: se tieni a un rapporto amoroso, programma qualcosa di bello. È il momento di riconciliarsi con chi in passato ti ha causato problemi. I nuovi amori verranno messi sotto osservazione dal 17 in poi.