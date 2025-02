Scorpione, Sagittario e Acquario sono i più favoriti in amore, mentre i Pesci possono ripartire alla grande con un Mercurio nel segno che indica successi e gratificazioni. Periodo no per il Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox di domani 15 febbraio 2025: le indicazioni dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: negli ultimi mesi, il lato sentimentale non è stato molto curato da te o non hai ricevuto ciò che desideravi, forse perché non sei stato in perfetta forma o perché ci sono state altre priorità. Venere è opposta, per cui ci sono polemiche in vista.

SCORPIONE: il cielo dei sentimenti è positivo in tutte le sue sfaccettature, dalla famiglia alla coppia, fino alle amicizie. Potrai anche muoverti verso chi ami per regalargli un sorriso in più. La Luna sarà ottima nel weekend, magari per recuperare un San Valentino poco entusiasmante.

SAGITTARIO: secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani ci sarò ancora un cielo che premia l’amore e crea qualche difficoltà sul lavoro. Non riversare le tensioni in amore e sfrutta il fine settimana per festeggiare con la persona amata.

CAPRICORNO: l’amore è in secondo piano in questo momento, forse perché sei preso da altre cose. Dal punto di vista pratico e professionale ci sono delle criticità. Evita l’isolamento.

ACQUARIO: Venere ottima e progetti fantastici per il futuro delle coppie che davvero possono prendere decisioni importanti che saranno premiate dalle stelle, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 15 febbraio 2025.

PESCI: Mercurio nel segno rappresenta successi personali, obiettivi raggiunti ed esami brillantemente superati. Anche i sentimenti possono tornare protagonisti!