I segni favoriti in questo momento sono decisamente l’Ariete e il Leone, con Venere in ottimo aspetto che mette a posto amore e lavoro. Anche i Gemelli vedono i sentimenti premiati, mentre il Cancro non è per nulla convinto nelle questioni di cuore. Vediamo il dettaglio per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 15 febbraio 2025: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: con Venere nel segno, brucia la fiamma dell’amore! C’è anche chi ha celebrato un evento, di recente. I single possono trovare una nuova passione.

TORO: giornate che entro domenica porteranno a una bella vittoria e non a caso l’Oroscopo Paolo Fox di domani 15 febbraio 2025 per le previsioni di lunedì ti ha messo primo in classifica. Se sei stato vittima di un raggiro o di una truffa potrai recuperare.

GEMELLI: il cielo parla d’amore, di relazioni e di incontri. Tuttavia febbraio sarà anche il mese che rivedrà le tue prospettive lavorative.

CANCRO: hai trascorso un San Valentino un po’ adombrato. Non tutte le relazioni sono in crisi, ma non essere troppo permaloso e intollerante se c’è qualcosa che non va.

LEONE: sei uno dei segni preferiti dalle stelle, carico di energia e passione. Anche il lato creativo è al top e lo dimostri sia nella coppia sia nella professione.

VERGINE: Mercurio opposto può portare ripensamenti che hanno a che vedere col lavoro o la condizione finanziaria. Queste problematiche possono influire in amore, per cui devi essere paziente.